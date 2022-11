El Berguedà tindrà una pista d'atletisme a Gironella la primavera del 2023

Una pista de sauló de 200 metres

Aspecte actual dels terrenys on s'instal·larà la nova pista d'atletisme. Foto: Joan Obiols

Segona fase a mitjà termini

Gironella, l'únic que ha presentat un projecte ferm



Estrena prevista per la primavera del 2023

Aquesta tarda, a la seu del Consell Comarcal, s'ha signat el conveni de l'obra. Així doncs, s'ha obert a consulta pública la licitació de les obres per a dur a terme el projecte executiu. Ara, les empreses interessades han de presentar les seves ofertes. Un cop hi hagi una candidatura guanyadora, es procedirà a l'inici de les obres, d'una durada aproximada de 8 setmanes, amb la previsió d'estrenar el nou equipament durant la primavera del 2023. La signatura del conveni s'ha fet amb la presència de Josep Lara, president del Consell Comarcal; l'alcalde de Gironella, David Font; el conseller d'Esports, Abel Garcia; i el regidor d'Esports de Gironella, Miquel Serra.

Abel García, Josep Lara, David Font i Miquel Serra. Foto: Joan Obiols Aquesta tarda, a la seu del Consell Comarcal, s'ha signat el conveni de l'obra. Així doncs, s'ha obert a consulta pública la licitació de les obres per a dur a terme el projecte executiu. Ara, les empreses interessades han de presentar les seves ofertes. Un cop hi hagi una candidatura guanyadora, es procedirà a l'inici de les obres, d'una durada aproximada de 8 setmanes, amb la previsió d'estrenar el nou equipament durant la primavera del 2023. La signatura del conveni s'ha fet amb la presència de, president del Consell Comarcal; l'alcalde de Gironella,; el conseller d'Esports,; i el regidor d'Esports de Gironella,



Ja és una realitat. Finalment, el Berguedà tindrà una, serà a l'avinguda dels Països Catalans de, en uns terrenys de propietat municipal a la zona esportiva. L'Ajuntament de Gironella i el Consell Comarcal han presentat aquest dimecres el projecte executiu, que ja s'ha obert a licitació i que preveu ser una realitat laEl pressupost total per a la nova instal·lació ascendeix fins als, que han estat cofinançats en un 50% des del, a través d'una subvenció de la, i un altre 50% de l'. D'aquesta manera, es dona resposta a la "una demanda històrica a la comarca", ha destacat Josep Lara, president del Consell Comarcal del Berguedà.El projecte preveu una primera fase que consisteix en la construcció d'unadede distància en forma oval per a la pràctica de l'atletisme i una recta deper esprints. A l'exterior de la pista, es projecta unaper marcar el perímetre de les instal·lacions, i un camí circular deper a la pràctica esportiva fora de la pista. Per dur a terme les obres, caldrà fer treballs d’excavació i moviment de terres, d’esplanació i terraplenament. També es col·locarà una tanca de seguretat i s’instal·laran aparells d’enllumenat.serà gratuït i obert a tothom, a la ciutadana i als clubs d'atletisme. Tanmateix, l'entrada es farà amb una clau electrònica, de manera que caldrà registrar-se a un aplicatiu. Des del Consell han explicat que preveuen pactar amb els clubs esportius l'ús exclusiu de les instal·lacions durant unes hores per a les sessions d'entrenament. La resta d'hores, l'equipament estarà oberta a tota la ciutadania.La nova pista se situarà en una zona coneguda com l'anella esportiva de Gironella, que ja compta amb un skatepark, un aparcament, el pavelló poliesportiu, el camp de futbol, la piscina municipal i una àrea d'estacionament per autocaravanes. La construcció de la pista és un primer pas per desenvolupar a mitjà termini, que preveu instal·lar eli disposar de nous equipaments esportius al seu voltant.Els usuaris que facin ús de la pista d'atletisme podran fer servir els que es preveuen construir a principis del 2023 . La idea final és crear un espai de referència a la comarca per a triatletes i per la pràctica esportiva.Gironella ha estat l'únic municipi de la comarca que ha presentat i treballat una proposta ferma per a la construcció d'una pista d'atletisme. El seu alcalde,, ha explicat que el projecte es va començar a temptejar el 2016, en una trobada amb "gent inquieta" de la comarca que reclamava una pista. Però no va ser fins passades les eleccions del 2019, i ja en plena legislatura, que el govern de Gironella es va posar a treballar amb un despatx d'arquitectes per l'elaboració d'un avantprojecte. Paral·lelament, es va traslladar la proposta al Consell Comarcal, amb qui s'ha anat de la mà durant tot el procediment. El consistori gironellec celebra que finalment, es doni resposta a la "demanda històrica d'atletes i clubs de la comarca".Des del Consell Comarcal també celebren la licitació del projecte. Per la seva banda, el president, ha destacat el treball conjunt entre administracions per desenvolupar projectes: "És un exemple a seguir", ha dit. Des de la conselleria d'Esports,, ha qualificat la data de "dia històric" i ha expressat que amb la nova instal·lació "guanya la comarca, guanya Gironella i guanya l'esport".