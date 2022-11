Quins són els municipis més rics del Berguedà? I a quins la Covid va fer reduir més els ingressos?

La renda mitjana als municipis i comarques de Catalunya

L'impacte de la Covid a la renda

Quins municipis i comarques van augmentar i reduir renda el 2020?

Com ha evolucionat la renda mitjana dels municipis catalans des del 2000?

Quins són els? És una informació que acostuma a generar força interès cada cop que se'n publiquen noves dades anuals, però aquest cop és encara més rellevant. I és que s'acaben de difondre les del 2020, les primeres que inclouen l'en els ingressos i les podeu consultar totes al següent mapa interactiu. Les dades concretes apareixen clicant o passant el cursor per damunt de cada municipi o comarca., la renda mitjana dels municipis és per sota de la mitjana catalana (24.568 euros) en tots els municipis menys a Gisclareny (26.302), Viver i Serrateix (26.242) i Sant Julià de Cerdanyola (25.198). La mitjana a escala comarcal no està disponible a l'Idescat perquè hi ha alguns municipis on no es mostra la renda mitjana, com Saldes.D'altra banda, l'article també mostra com la Covid va tenir un impacte negatiu en gairebé tots els municipis de la comarca. Les dades indiquen queen totes les poblacions exceptuant Gisclareny. De la mateixa manera que passa amb la mitjana de la renda a escala comarcal, l'Idescat tampoc ofereix el percentatge de variació de la renda al Berguedà durant el primer any de pandèmia, ja que falten dades.Els territorisse situen per sobre de la mitjana nacional (24.568 euros), mentre que aquellss'hi troben per sota (sense dades per al Berguedà)Tal com es pot comprovar, la comarca amb la renda mitjana més alta és el, amb 26.925 euros anuals, mentre que les altres que se situen per sobre mitjana catalana (de 24.568 euros) són el(26.233 euros), el(25.794 euros), el(25.444 euros), el(24.962 euros) i el(24.578 euros). Tota la resta, en canvi, s'hi situen per sobre. Especialment la(14.394 euros), però també el(17.020 euros), les(17.165 euros) i el(17.806 euros).Es tracta de dades difoses per l'a partir de la informació de l'espanyola. De fet, aquesta ja havia publicat xifres municipals de renda del 2020 a principis d'octubre , si bé llavors s'hi excloïen aquells. I precisament són la majoria: 486 dels 947 municipis del país se situen per sota d'aquest llindar. El mapa, per tant, era força incomplet fins aquest dijous. Pel Berguedà, però, no ha ofert dades, com tampoc pel poble de Fígols (en aquest cas, per la baixa quantitat de declaracions registrades).Segons aquestes dades, la renda mitjana més elevada es troba a(Alt Empordà), on és de 44.216 euros, i a, de 43.211. També superen el llindar dels 40.000 euros(Vallès Occidental), amb 43.195;(Baix Llobregat), amb 42.407; i(Baix Empordà), amb 40.962. Per contra, n'hi ha dos fins i tot per sota dels 10.000, al Pallars Jussà. Es tracta de, amb 6.975 euros, i, amb 9.906. Cal tenir en compte, però, que les dades dels pobles petitsper ingressos o remuneracions puntuals milionàries d'un sol habitant. Convé igualment valorar com pertoca el que és una renda mitjana, la qual no pressuposa que tots els veïns del municipi hi tinguin rendes similars, ja que aquesta pot amagarinternes.Ara bé, què entén exactament aquesta estadística per renda mitjana? L'Idescat es fixa en concret en les dades de lesi, més precisament, en la. Aquesta representa l'import obtingut pels contribuents de l'impost com ai altres rendiments del treball, del(propietat intel·lectual, lloguers...), dels rendiments empresarials i professionals i de variacions patrimonials. Ara bé, no incorpora altres guanys provinents d'o determinats ingressos com indemnitzacions per acomiadament, beques o prestacions per maternitat i paternitat. Així mateix, no tothom està obligat a fer la declaració de la renda, així que aquesta estadísticaMés enllà de les xifres absoluts, val la pena també analitzar com va evolucionar la renda el 2020. És un bon termòmetre per calibrar quins territoris van patir més l'impacte del primer any de pandèmia. I quines són les conclusions? En l'àmbit català, la renda mitjana va caure de 24.984 a 24.568 euros i ho va fer, a més, deLa població de 29 de les 41 comarques amb dades van veure els ingressos reduïts, especialment a la(-4,6%), la(-4,3%) i l'(-4%), mentre van augmentar a les Garrigues (+2,5%), lai l'(+2,4%). Pel que fa als municipis, la renda mitjana va caure a 553 dels 946 amb dades, sobretot a(Ararn), un 36,9%, i(Osona), un 36,3%, tot i que va créixer un 28,4% al(Baix Camp) i un 26,5% al(Garrigues). Aquests casos amb tanta variació, però, probablement responen als biaixos causats per un o pocs veïns.Els territorissón aquells on la base imposable general mitjana va créixer respecte el 2019, mentre que, en aquells, aquesta va disminuirFins a quin punt va ser dramàtica aquesta reducció tan generalitzada de la renda? Convé agafar perspectiva per valorar-ho. Una bona manera és analitzar l', per observar quants anys es va retrocedir pel que fa als ingressos de les famílies al següent gràfic. Aquest també permet visualitzar si el descens ha estat més accentuat que al conjunt del país, incloent com a territori seleccionat al següent gràfic "Mitjana Catalunya", a més de qualsevol municipi. El màxim permès a comparar en són deu. Aquesta perspectiva permet observar igualment l'impacte que va tenir laentre 2008 i 2014 i com, des de llavors, la recuperació havia estat generalment a un ritme més lent que la millora que es vivia abans d'aquell període, fins al nou xoc del 2020.Selecciona un màxim de deu municipis per comparar-los entre si