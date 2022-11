La Patum celebra els 17 anys de Patrimoni de la Humanitat amb una projecció d'imatges de Foto Luigi a Sant Pere

Concerts de Patum

Salvador Vinyes, creador del cartell

Acte institucional

Berga commemorarà elamb un homenatge a. La cerimònia oferirà una projecció inèdita a la façana de l'església de Santa Eulàlia, a la plaça de Sant Pere, composta per un recull dede, captades en les diferents celebracions del Corpus, des del 1943 fins a dia d'avui.La mostra es podrà veure el, coincidint amb el dia de l'aniversari, a partir de les 8 del vespre. La projecció tindrà una durada de, i s'acompanyarà amb. A la mateixa plaça, es durà a terme l'acte institucional, amb parlaments i reconeixements.L'alcalde de Berga,, ha explicat que la idea de celebrar el 17è aniversari de la proclamació amb la projecció d'imatges de Cal Luigi és una manera d'homenatjar la seva tasca fotogràfica amb la Patum, ara que han anunciat el tancament del negoci després de més d'un segle de vida Per la seva banda,, un dels propietaris de Foto Luigi, s'ha mostrat agraït per l'homenatge. El fotògraf ha detallat que està acabant d'ultimar la projecció, que consta d'unesrecollides entre el 1943 i el 2022, totes en. "Serà un espectacle veure-les projectades sobre la façana de l'església, que fa uns 20 metres d'alçada i uns 20 metres d'amplada", ha expressat.La cerimònia d'enguany representa unen la celebració. L'alcalde Sànchez ha explicat que a partir d'ara, els actes es faran a la plaça de Sant Pere, "el lloc per excel·lència de la Patum", i es deixaran enrere les celebracions en espais tancats, tal com s'havia fet fins ara. El consistori vol queper als patumaires: "Volem que tothom sàpiga que cada 25N passaran coses a la plaça de Sant Pere", ha subratllat l'alcalde.Els actes de commemoració s'allargaran durant. Dissabte i diumenge, es podrà tornar a veure la projecció a la façana de l'església de Sant Pere. Durant dues hores, de les sis a les vuit del vespre, es passaran les fotografies ininterrompudament i acompanyades d'una peça musical creada per, que s'emetrà a través de la megafonia de la plaça.D'altra banda, el dissabte, 26 de novembre, també se celebraran els concerts suspesos de les Barraques de Patum. El pavelló vell acollirà les actuacions musicals d'Esperit de Vi, Pirat's Sound Sistema, Brams, DJ Siles i PD Toni Malé El cartell de l'acte ha estat dissenyat per l'artista berguedà. Aquest està forma per un pastís petit amb una espelma que pren la forma del logo de la Patum. L'artista ha explicat que l'espelma és una representació que s'identifica amb el conjunt de comparses i persones que formen la festa, i el pastís fa referència a la celebració dels 17 anys de la proclamació com a Patrimoni de la Humanitat.L'acte institucional se celebrarà el divendres, 25 de novembre, a la plaça de Sant Pere, i serà conduït pel periodista berguedà. Comptarà amb diferents parlaments i es reconeixerà ai aper la seva tasca fotogràfica amb la Patum. També s'homenatjarà les, la Maite i la Marta, el, i en