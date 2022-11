Berga promou novament activitats culturals per a persones grans amb malalties de salut mental

Moviment corporal i joc

Berga repeteix l’experiència del projecte "CulturaMENT", que l'any passat ja va dur a terme de la mà de l’àrea de Cultura de la Diputació de Barcelona. Es tracta d’una proposta que té l’objectiu de promoure activitats culturals i artístiques adreçades a, familiars i personal cuidador per tal d’incidir en el desenvolupament de lesde les persones participants.L’experiència desenvolupada l’any passat va ser valorada positivament i va generar interès entre les persones i els centres participants per tal de repetir la iniciativa. Per aquest motiu, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament de Berga ha tornat a adherir-se al projecte amb la voluntat de programar activitats similars durant els mesos de. En concret, la proposta inclou: un d’expressió corporal i un de dibuix i tècniques pictòriques. Cada taller compta ambd’una hora i mitja que estan portant a terme els usuaris de centres de dia, residències i entitats vinculades a l’àmbit de la salut mental a la ciutat.El taller d’expressió corporal està impartit per, l’escola de formació teatral amb seu a Gironella i Berga que compta amb tallers monogràfics per a totes les edats, des d’infants fins a persones grans. El taller d’expressió corporal inclòs en el projecte "CulturaMENT" està pensat per a persones d’edat avançada amb malalties de salut mental o diversitat funcional. Les sessions se centren en el fet que les persones participants puguin expressar i deixar fluir, a partir del cos i la paraula, la seva imaginació, moure’s lliurement i descobrir-se des d’un lloc creatiu, un espai on els seus anhels relacionats amb el moviment, la dansa i el teatre hi siguin presents, escoltats i respectats. En les sessions es treballa a partir del joc, així com d’exercicis i dinàmiques per fomentar l’escolta individual, en parella i en grup, deixant també un espai per a la improvisació per adaptar-se a les necessitats de cada persona, de forma individual, o del col·lectiu.Les sessions del taller estan dinamitzades per, graduada en Art Dramàtic per l’Institut del Teatre, professora i cofundadora de La Closca Teatre des de fa deu anys. El taller es fa els dimarts, al local de La Closca, de les 11 a les 12.30 h.El taller de tècniques pictòriques (dibuix, collage, pintura, tècniques mixtes...) proposa facilitarper experimentar capacitats oblidades o endormiscades de cada ésser creatiu, des de l’experiència de cada persona. Cada imatge pot generar interpretacions o relats quotidians. Les temàtiques més simples poden connectar amb records que la memòria recupera o viure un moment d’experimentació que genera múltiples impressions i emocions. La pràctica combina el treball individual i en grup, l’experiència personal i la cohesió. Aquest taller està dirigit per, formada a l’Escola Massana d’arts i disseny, i llicenciada per la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi de Barcelona. El taller es fa els dimarts, al Casal Cívic, de les 11 a les 12.30 h.L’activitat també complementa el taller Inclusiu de tècniques artístiques realitzat ambdurant els darrers quatre anys i involucrar noves persones de l’àmbit de la salut mental, tant usuaris i usuàries com familiars i persones cuidadores. El resultat del taller es podrà veure a través d’una exposició en aparadors lliures del carrer Major, on es mostraran els treballs produïts per les persones participants. Aquesta mostra també es portarà als centres participants que ho desitgin.El projecte "CulturaMENT" es basa en la cultura com a eina transformadora i en els beneficis de l’art comunitari i promou l’empoderament de les persones amb malalties mentals i les seves famílies i personal cuidador. A més, gràcies al treball des del món local, aquest projecte pretén contribuir a la dinamització del sector cultural i els seus agents al territori. Enguany, les propostes desenvolupades al municipi de Berga compten amb el suport de la Diputació de Barcelona a través de la línia d’ajuts adreçada a projectes culturals per a gent gran amb demència.