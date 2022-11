El Berguedà presenta nou dies d'activitats centrats en la revalorització de materials tèxtils

Mercat d'intercanvi de roba a Berga

Bagà

Berga

Gironella

Puig-reig

Visites a la deixalleria de Berga i l’abocador comarcal

Bosses de roba de la Fundació Horitzó

El Berguedà se suma a la 14a edició de laamb un programa d’activitats que tindran lloc. Es tracta d’un esdeveniment comú en l’àmbit europeu amb accions de sensibilització sobre els recursos i la. Aquest any està dedicada al. Es calcula que cada català genera més de 20 quilos de residus tèxtils a l’any i menys d’un 5% es recuperen., a les caracteritzacions de fracció resta que arriben a l’abocador, s’hi troben fins a unEl Consell Comarcal, ajuntaments i entitats de la comarca han impulsat nou dies d’activitats que se celebraran aagrupades sota el nom de "".Els organitzadors volena través de tallers oberts al públic en general i també els dels. Els tallers formen part d’un programa formatiu per a les escoles, que durant el curs escolar, faran diferents accions de sensibilització ambiental i de prevenció del malbaratament alimentari a centres escolars de Berga, Gironella i Puig-reig, beneficiant prop de. A més, es faran visites guiades a la deixalleria de Berga i l’abocador comarcal deels dies 23 i 24 de novembre.Les diferents propostes de la Setmana Europea de Prevenció de Residus al Berguedà s’han inclòs en unque recull les activitats que els diferents ajuntaments i entitats del Berguedà proposen. Aquest dimarts s’ha fet la presentació d’aquests actes a la seu del Grup Horitzó a Berga amb la participació del conseller comarcal de Medi Ambient, Vicenç Linares i el seu homòleg de Berga, el regidor Guillem Canal. El Grup Horitzó és una entitat d’interès social que participarà en els actes programats.ha explicat que al Berguedà "hi ha diferents projectes i entitats que treballen per la recuperació de la roba, productes tèxtils i altres articles que fomenten l’economia circular i la recuperació i reutilització d’aquests productes". Així mateix, Linares ha destacat que les activitats incloses dins de la Setmana Europea de Prevenció de Residus "ens permeten treballar per crear consciència i alhora donar a conèixer la feina que fan les entitats". Linares ha posat en valor aquesta tasca i ha agraït "la gran feina que es fa". Una tasca que es podrà veure en els actes programats que es realitzaran en diferents dies i municipis de la comarca.Un dels actes centrals d’aquesta setmana és la primera edició de la mostra que dona nom a les activitats: la Refireta del Berguedà, coorganitzada pel Consell Comarcal i l’Ajuntament de Berga. Es tracta d’un certamen centrat en la prevenció de residus i el consum responsable. Tindrà lloc el dia 26 de novembre a lai acollirà un, parament de la llar o peces d’artesania.L’objectiu d’aquest mercat és fomentar la reutilització i l’intercanvi entre persones, promovent un consum responsable. Aquest mercat disposarà d’un reglament per fer els intercanvis. Igualment, hi haurà unade roba de segona mà o uncreativa sobre el malbaratament alimentari domèstic o un taller de realització de sabons a partir d’oli domèstic, entre d’altres.que es duran a terme a la comarca a partir del dia 19 i fins al dia 27 de novembre són les següents.– Taller d’art floral amb materials recuperats– Visita el Taller de Francesc Cisa, artesà que crea imaginari festiu a partir de materials naturals– Taller "Costura creativa". Amb peces velles, es fan complements nous-Mercat d’Intercanvi– Taller Didaltruck: Un servei mòbil d’assessorament tècnic dotat d’un vehicle amb una costurera, les eines i els mitjans necessaris per fer arranjaments i transformacions de robes i tèxtils, durant 3 hores– Taller "El menjar s’ha d’aprofitar": Cuina creativa contra el malbaratament alimentari– Exposició a l’espai públic sobre malbaratament alimentari– Exposició d’Art amb materials recuperats– Taller Reparatruck: És un servei d’autoreparació mòbil d’aparells elèctrics i electrònics i bicicletes. Aquest servei inclou la disposició d’una furgoneta i un tècnic/a amb les eines necessàries durant 3 hores– Taller d’estampació i de tints amb materials domèstics.– Taller "Puntades a mà, a l’abast de tothom" per aprendre a reparar peces de roba-Taller de treballs manuals i estampació de bosses de telaDins de la Setmana de Prevenció de Residus, el Consell Comarcal també ha organitzat altres actes. Així, el dia 23 de novembre es podran fer visites guiades a la. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 821 35 53 ext. 348 o al correu: mvizcano@ccbergueda.cat.I el dijous 24 de novembre, es faran visites gratuïtes i guiades a. Cal inscripció prèvia al telèfon 93 821 35 53 ext. 348 o al correu: mvizcano@ccbergueda.cat.Es pot consultar, activitats relacionades amb el consum responsable i els residus a la comarca, i també el reglament del Mercat d’Intercanvi de la Refireta del Berguedà, al següent enllaç Dins dels actes de la Setmana de la Prevenció dels Residus, l’entitat socialfarà una campanya per aconseguir que la ciutadania dipositi els seus materials tèxtils als contenidors taronja en bosses de roba elaborades pels mateixos usuaris de la fundació. La finalitat és que no es generin tants residus i la roba de segona mà que s’hi dipositi sigui dins d’aquestes bosses i no amb bosses de plàstic, segons han explicatPer realitzar aquesta campanya de conscienciació, la Fundació Horitzó té previst elaborara partir de peces de roba en mal estat, i les repartirà en diferents comerços i escoles. Es tracta de bossesque es poden agafar sense cap cost i utilitzar-les per introduir-hi la roba o altres materials tèxtils i dipositar-los als contenidors taronja de la comarca que gestiona l’entitat. El Consell Comarcal del Berguedà ha cedita l’entitat que es trobaran en supermercats i escoles de Berga per tal que s’hi pugui dipositar roba usada que l’entitat reutilitza. Aquests bujols estaran disponibles dins de la Setmana de la Prevenció de Residus.