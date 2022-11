El Mercat de Nadal de Gironella repeteix amb 85 paradistes i 24 dies d'obertura

Propostes per a cada dia

Campanya de comerç

Del 3 de desembre al 5 de gener

Millora de l'aparcament

60.000 euros d'inversió

tornarà a ser vila de Nadal. L'Ajuntament repeteix la iniciativa que es va estrenar l'any passat amb gran èxit, de manera que la plaça de l'Estació tornarà a omplir-se de parades entre el 3 de desembre i el 5 de gener, amb la segona edició del "". L'alcalde, ha explicat que enguany incorpora algunes novetats per reforçar la seva potencialitat, amb l'objectiu de situar al centre del mapa Gironella, el Berguedà i el seu teixit comercial, i dinamitzar el comerç i el consum de proximitat.El "Market" estarà obert duranti comptarà ambque es dividiran endiferenciats. D'aquesta manera, hi hauràen les 21 parades de la plaça de l'Estació, amb l'objectiu que els assistents puguin repetir la visita cada setmana amb nous paradistes.Al Mercat hi trobaran productes artesans i alimentaris, joguines infantils, joieria o parades del comerç local. Enguany, una de les novetats és la incorporació de duesamb servei de bar, a càrrec de la restauració local. A més, alguns estands oferiran xocolata desfeta i xurros als visitants. Consulta aquí laUna altra de les novetats és la, els dies no festius el mercat estarà obert durant la tarda, en canvi, els dies festius, l'horari serà diürn i de tarda. A més, s'ha avançat l'hora d'obertura a les 11 del matí i s'ha escurçat l'hora de tancar a les 9 del vespre. Consulta aquí El Market tindrà activitats per a cada dia. S'ha programat una cartellera amb concerts, tallers infantils i de tions, i propostes musicals i de ball. Dins d'aquesta programació també s'hi sumen els actes de la(8 de desembre), que comptarà amb les parades gastronòmiques a la plaça de la vila, amb ofertes de formatges, mel, xarcuteria i el tradicional tast del blat de moro escairat. A més, a la tarda, a l'espai Santa Eulàlia, hi haurà unamb l'osonenc que fa uns dies va ser reconegut com aEl Mercat de Nadal ha sumat sinergies amb l', que durà a termedurant els dies del Mercat. La primera "Comprar a Gironella per Nadal té premi" repartiràd'entre 300, 200, 100, 50 i 25 euros entre totes aquelles persones que des de l'1 de desembre i el 5 de gener comprin als comerços locals. El sorteig es farà el dia 9 de gener en directe. L'altra campanya es farà a escala comarcal, però s'explicaran tots els detalls properament.A més, s'ha organitzat un. Les propostes s'exposaran als aparadors dels diferents comerços de la vila i es premiaran els millors pessebres.L'obertura del "Market" serà el pròxim 3 de desembre, coincidint amba la vila. L'acte serà retransmès per Televisió del Berguedà en directe. La cloenda coincidirà amba Gironella, el 5 de gener. Ses majestats es passejaran pel Mercat on rebran els infants de la vila.L'allau de visitants al Mercat va provocar alguns problemes d'aparcament durant l'edició passada. És per això que des de l'Ajuntament s'ha treballat per reforçar alguns punts d'estacionament. El consistori demana als veïns que, en mesura del possible, vagin hi vagin a peu. I que els visitants vinguts de fora evitin aparcar al centre de la vila, on hi ha poca oferta d'estacionament, i que ho facin a la, a uns 10 minuts a peu de la plaça de l'Estació.El muntatge del "Market Gironella" ha tingut un cost total de 60.000 euros, una xifra superior a la primera edició de l'any passat, quan va els costos van ascendir fins als 50.000 euros. L'alcalde Font s'ha mostrat satisfet amb la proposta d'enguany i s'ha mostrat convençut amb l'aposta que s'ha fet amb el certamen, que segueix la l