Firhàbitat inicia un nou curs d'activitats amb formacions i tallers pel públic general i juvenil

, inicia el nou curs d’activitats 2022-2023 amb formacions i tallers dirigits al públic general i juvenil. Les propostes d'aquesta tercera edició començaran aquest novembre i s'allargaran fins al cap de setmana de la fira, que se celebrarà els dies. L’objectiu de la comissió Firhàbitat i de l’Associació Comarcal d’Empresaris del Berguedà (ACEB) és treballar més enllà dels dies de la fira, oferint activitats per a la conscienciació i promoció de la bioconstrucció i l’eficiència energètica a professionals i a la resta de la ciutadania durant tot l'any.Després de la bona acollida de les activitats proposades pel curs passat (2021-2022) Firhàbitat aposta enguany per repetir el model i ampliar-lo per arribar encara a més perfils. A banda de les formacions dirigides al sector professional, que s’iniciaran aquest dissabte 19 de novembre, amb una jornada sobre la tècnica de la pedra seca, s’ha apostat per, amb conferències sobre les eines per a fer més saludables els habitatges i els llocs de treball. Els dies i llocs de les activitats es donaran a conèixer properament.L'organització ofereix, per primera vegada, dos tallers per alumnes de tots els cursos de secundària de la. Per una banda, abordarài els efectes d'aquestes en la salut amb una xerrada sota el nom de "Saps què passa quan parles pel mòbil?". També oferirà la xerrada sobre"Energia? Eficiència? Sostenibilitat!" per conscienciar els més joves de la seva importància. Sobre les propostes, la directora de Firhàbitat,, ha valorat que "és important que els joves introdueixin aquests temes en la seva manera de pensar i a l'hora d'orientar-se professionalment".Pel que fa al capítol de formacions per a professionals, Firhàbitat ha preparatdiferents de diverses temàtiques i per a perfils diversos. El primer tindrà lloc aquest dissabte, 19 de novembre, sobre la, reconeguda com a patrimoni de la humanitat i d'ús habitual arreu del país. El taller compta amb 15 places i és obert a tothom. Consistirà en una primera part teòrica a la Font Negra, i una de pràctica als peus de la Figuerassa, que servirà per ensenyar als assistents com tractar la pedra, com tallar-la i com posar-la per restaurarEl programa continua el gener, amb el curs sobre construcció d’una, que repeteix tenint en compte l’èxit de l’edició passada. Al març, es farà un taller sobre, tancat a alumnes que han fet el màster de bioconstrucció. A l'abril tindrà lloc el taller de. Finalment, tancarà la programació el, al juny. Paral·lelament, també s’està treballant en l’organització d’una jornada tècnica per a posar al damunt de la taula l’ús de la llana i el cànem com a materials i subproductes en els processos de la bioconstrucció.Com l’any passat, el cicle d’activitats finalitzarà elsamb una tercera edició de la Fira de la Bioconstrucció i l’Eficiència Energètica. Un certament plenament consolidat que en el seu tercer any continuarà amb un format molt similar a les dues primeres edicions, però amb l’objectiu de millorar i introduir-hi els canvis necessaris després de les experiències passades.La fira mantindrà l’espai d’expositors, així com les activitats paral·leles i les conferències per a tots els públics. Enguany, una de les principals novetats és que aquestes xerrades estaran dividides en: materials naturals, eficiència energètica, salut a l’hàbitat, sistemes constructius i habitatge sostenible. "Oferim un ventall d'activitats que permet a tots els públics la seva participació en aquelles que més li interessi", ha subratllar Rosa Prat. Una altra de les diferències destacades és que el divendres la jornada estarà dedicada a un: als alumnes de secundària, de cicles formatius, de graus d’arquitectura i arquitectura tècnica i a alumnes del màster de bioconstrucció amb un programa d’activitats pensat per a aquest perfil.Firhàbitat vol continuar sumant sinergies i relacions amb institucions i professionals del sector, és per això que enguany repeteixen–que celebraran la seva trobada anual durant la fira- i el- que van programar tallers i conferències sobre Fusta Constructiva-. A banda, s'han establert relacions amb la, amb la visita d'alumnes que exposaran les seves tesines. També es comptarà amb la, amb qui s’organitzaran diverses propostes de la programació de la fira, com la construcció d'una casa amb palla i ponències per explicar aquest procés de construcció.Com en les edicions passades, Firhàbitat aposta perquè els expositors i els professionals trobin el seu lloc al certamen i estableixin relacions i contactes comercials entre ells, però també perquè la mostra sigui un aparador i una porta d’entrada per a la ciutadania i el públic general que no coneix el sector. És per això que l’organització està treballant en un programa d’activitats i propostes diverses que es donaran a conèixer en els propers mesos.Per la seva banda,, president de l'ACEB, ha reiterat el suport i l'aposta de la patronal berguedana perquè la comarca es posicioni com a líder en el sector de la bioconstrucció i de l'eficiència energètica perquè "és un mercat cabdal per a l'estratègia de creixement de la comarca". Serarols també ha defensat que cal apostar en la formació de professionals d'aquests àmbits.Les empreses i professionals que vulguin participar a Firhàbitat 2023 poden fer les inscripcions a partir d’aquesta mateixa setmana, el 15 de novembre, a la web del certamen , i obtindran bonificacions i descomptes si formalitzen la seva inscripció abans del 15 de gener.