Olvan estrena un concurs per trobar la millor carn de vedella de Catalunya

Programació de la fira

Olvan es convertirà el cap de setmana delen l'aparador de referència de la, amb la primera fira dedicada a degustar aquest producte, i que compta amb un concurs per trobar la millor hamburguesa de vedella de tot el país. El certamen s'ha batejat amb el nom de lai ofereix un ampli ventall d'activitats per a tots els públics. És una proposta que neix de la mà de l'Ajuntament, la Federació de la Raça Bruna dels Pirineus, el restaurant Els Casals i la col·laboració d'altres administracions.El gran reclam del certamen és el, que crida a tots els productors del país a participar-hi. L'objectiu és trobar la millor carn i apropar el públic als productors. Els participants hauran de portar el seu producte i un grup de cuiners s'encarregarà de cuinar-lo, sense cap mena de condiment, ja que podria canviar el gust. El xefdel restaurant Els Casals, de Sagàs, amb una estrella Michelin dirigirà l'equip de cuiners i també formarà part del, que valorarà la millor carn de cada categoria, segons les races que s'acabin presentant. A banda, també hi haurà un, format per tots aquells assistents que podran provar les hamburgueses i gaudir d'un tast de vins deL'objectiu de tot plegat és posicionar el Berguedà com un territori de referència de la carn de vedella autòctona, que compta ambal país: la Bruna dels Pirineus, la de l'Albera i la Pallaresa. L'alcalde d'Olvan,, ha explicat que la proposta vol valoritzar els productors locals i reivindicar la proximitat, el km0, el sector ramader i la gastronomia.El programa de la fira començarà dissabte 26 de novembre amb el concurs d'hamburgueses al passatge Maria Mercè Marçal, a les sis de la tarda, i anirà acompanyat de l'actuació musical de. En acabat, a les vuit del vespre, es farà unper presentar l'Hamburguesa d'Olvan, creada especialment per l'esdeveniment per, xef i comunicadora del restaurant Semproniana i guardonada amb la Creu de Sant Jordi per la seva trajectòria en el món de la restauració. Tot seguit, s'oferirà una l'estil "asado argentí" a la pista poliesportiva. Durant tota la tarda, també hi haurà tallers, jocs, un circuit amb tractors de pedals i altres activitats pels infants.El diumenge, 27 de novembre, arrencarà amb unamb hamburguesa i guisat de vedella a la pista poliesportiva, que serà la prèvia a l'obertura del, davant la pista. Al mateix espai, a les onze del matí, es farà una càrrec de l'Anna Fornell. Paral·lelament, el xef de la Fundació Alícia, Marc Puig-Pey, elaborarà unaLa mateixa fundació ha organitzat a continuació una, que es farà al passatge Maria Mercè Marçal. A les dotze del migdia, a la pista poliesportiva, s'oferirà unde la Fundació Alícia amb un vi sorpresa específicament seleccionat de la DO Pla de Bages, a càrrec de Gintònic.cat. Tancarà el programa d'activitats el showman, que interpretarà una cançó dedicada a la Muussegada. Paral·lelament, durant tot el matí hi haurà una cúpula inflable i jocs formatius a l', i activitats infantils i una visita amb tractor a la ramaderia d'Olvan a la