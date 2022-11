El nou contracte de recollida de residus inclou l'opció d'illetes mòbils al barri vell de Berga

El nou contracte del servei de recollida de residus que el Consell Comarcal està redactant incorpora l'opció de reforçar elal barri vell de Berga amb, que permetrien als veïns dipositar els residus separats per fraccions en dies puntuals de la setmana. El president de Bergacomercial,, ha avançat en roda de premsa, on ha demanat aturar la redacció del nou contracte , que aquest incorporava un canvi al barri vell, un fet que ha estat confirmat més tard per fonts del, les quals remarquen que només és una possibilitat, i que en cap cas, substituiria el porta a porta en aquesta zona de la ciutat.Les mateixes fonts de l'ens comarcal apunten que les illetes mòbils només es posarien en funcionament una vegada el nou contracte entrés en vigor i durant els dos primers anys. Assenyalen que també caldria el(Ajuntament de Berga i Consell Comarcal) per a introduir-les. Seria, doncs, una mena de format híbrid, un servei complementari que conviuria amb el porta a porta, que continuaria funcionant. És un model que ja s'ha aplicat en altres nuclis històrics de Catalunya i que s'instal·laria per fer front a l'abandonament de residus al carrer.