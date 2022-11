S'amplia fins a finals d'any el termini per optar a les beques de menjador escolar per al curs 2022-2023

S'amplia fins alel termini per optar alsper al. És la decisió que ha pres el Consell Comarcal del Berguedà arran del gran nombre de sol·licituds que han quedat pendents de resolució en presentar-se fora de termini.Aquest és el primer cop que l'ens comarcal amplia amb una segona convocatòria el termini per optar als ajuts de menjador escolar. El nou termini que s’ha estipulat és fins al 31 de desembre de 2022, per tant, hi tindran cabuda totes aquelles beques que havien quedat fora per no haver-se presentat dins del termini de laLa convocatòria va dirigida a alumnes escolaritzats en, en els cursos dei en elPer a ser beneficiari dels ajuts de menjador, l’alumne haurà d’estar matriculat en el curs 2022-2023 i la unitat familiar haurà de complir amb els llindars establerts. Les sol·licituds que superin un dels llindars, constaran com a denegades. En el següent enllaç es poden consultar tots els detalls de les bases de la nova convocatòria.Les sol·licituds es poden fer per via telemàtica a través de la web del Consell Comarcal del Berguedà, amb el sistema de cita prèvia, des de la pàgina web , a l'apartat cita prèvia, seleccionant beques de menjador 22/23.Un cop finalitzat el termini de presentació, el Consell revisarà totes les sol·licituds i publicarà l’edicte corresponent a aquesta convocatòria mitjançant la BDNS i a la seu electrònica del Consell Comarcal del Berguedà. Igualment, s’informarà la direcció de tots els centres escolars de la comarca de primària i secundària obligatòria i educació especial.