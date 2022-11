La Patum de la Llar 2023 se celebrarà a la plaça de Sant Pere pels 50 anys de l'entitat

es traslladarà a la. És la proposta que ha feti elde la festa a laamb motiu dels seus. Des de l'entitat ho han acceptat i preveuen celebrar la seva gran festa el, el dia previ a l'inici oficiós del Corpus de Berga.La gerent de l'entitat,, ha explicat que la celebració de la Patum a la plaça pot obrir la porta a dur-la a termeen aquest mateix espai, i traslladar-la de manera definitiva del pati de l', on s'ha celebrat fins ara. Des de l'Ajuntament se'ls ha ofert la possibilitat de celebrar la Patum a la plaça de Sant Pere de forma permanent. Per la seva banda, la direcció de l'entitat considera que primer s'haurà de veure com funciona la celebració a la plaça a nivell logístic, i quina serà la reacció dels usuaris i la resta de persones al canvi d'espai.No serà la primera vegada que la Fundació celebra la seva Patum a la plaça de Sant Pere, Comellas ha recordat que ja es va dur a terme per primera vegada durant la celebració dels. "La gent té molt bon record d'aquell dia", ha dit.A banda de la celebració de la Patum a la plaça de Sant Pere, l'entitat ha presentat un conjunt d'activitats de celebració dels 50 anys, que comencen aquest mateix novembre i que s'allargaran fins al mateix mes del 2023. La Fundació dona el tret de sortida al programa amb el concert deaquest pròxim 12 de novembre.Des de, s'ha convidat als usuaris de l'entitat a participar en elsd'aquest pròxim Nadal.també ha convidat l'entitat a. Des de, se'ls ha convidat a participar en laamb els gegants i l'esbart. A, repetiran la. Finalment, tancaran el programa amb una, amb un dinar popular i concerts.La informació detallada de cada activitat es penjarà a les xarxes socials, on hi haurà unadel programa, que s'anirà actualitzant a mesura que passin els mesos, amb la possibilitat d'incorporar noves activitats. Tal com ha explicat Comellas, l'entitat preveu celebrar un altre gran concert de què se n'avançaran els detalls pròximament.Un altre de les propostes per l'aniversari és la creació d'un. Comellas espera poder-lo presentar per Sant Jordi, però si s'allarga la seva edició, es presentarà pel Nadal del 2023. El llibre compta amb la col·laboració de l'i la