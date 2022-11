El Cicle Gaudí porta a Berga l'exitosa pel·lícula «Alcarràs» de Clara Simón

La pel·lícula, que es va estrenar amb gran expectació el passat mes d'abril després d'aconseguir l'Ós d'Or a la 72a edició de la Berlinale, es projecta aquest mes de novembre en 55 municipis de la demarcació de Barcelona, en el marc del Cicle Gaudí que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona com a circuit estable de cinema català.

Tràiler d'"Alcarràs"

proposa per aquest mes de novembre l'exitosa pel·lículade Clara Simónque ha esdevingut un fenomen social i tot un èxit de taquilla pel cinema català. La història de la família Solé i la minuciosa descripció de la seva quotidianitat ha fascinat els espectadors d'arreu, que han vist, en la pel·lícula de Simón, una reivindicació genuïna del món rural.La pel·lícula es podrà veure el pròxim dijous, 17 de novembre, a dos quarts de nou del vespre. "Alcarràs" és una obra protagonitzada per intèrprets no professionals i rodada amb extrema fidelitat a l'ambient original.ha sabut connectar amb el públic que ha respost amb xifres inusuals per a una pel·lícula catalana i que ha representat tot un revulsiu per al sector audiovisual del país.