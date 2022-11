Berga impulsa un recull de microrelats sobre la violència en la diversitat sexual i de gènere amb motiu del 25N

L’Àrea de Feminisme i LGTBI de l’Ajuntament de Berga i l’Associació LGTB Talcomsom promouen una iniciativa literària vinculada al, Dia internacional per a l’eliminació de la violència envers les dones.Es tracta d’unque pretén posar el focus en les violències masclistes, així com en la violència relacionada amb la diversitat sexual i de gènere, tenint en compte que totes les persones han de poder assumir, expressar i viure la seva sexualitat sense més límits. La iniciativa comptarà amb unque s’encarregarà de seleccionar els millors relats que es difondran eni també a través delsdel consistori berguedà.El certamen tindrà: adolescents (de 12 a 16 anys), joves (de 17 a 24 anys) i adults (més de 25 anys). Els relats hauran de tenir una extensió màxima de 250 caràcters i es podran presentar un màxim de dues propostes per persona. Els relats presentats hauran de ser originals i inèdits, això significa que no poden haver estat presentats ni premiats en altres concursos. A més, no es podrà adjuntar imatges ni fotografies en els textos.Les persones interessades a participar en el certamen literari podran presentar les seves propostes fins al. Els textos es poden enviar a través de l’adreça dede l’Àrea de Feminisme i LGTBI (feminisme@ajberga.cat) o per(667 840 303).