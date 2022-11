Berga reivindica el 25N amb sis activitats durant la segona meitat de novembre

Berga oferirà sis activitats entre el 12 i el 28 de novembre en el marc del. L'Ajuntament ha presentat aquest dilluns el cartell format per tallers, espectacles teatrals i xerrades.La regidora de Feminismes,, ha exposat les diferents activitats. El programa arrenca aquest, amb un curs deadreçat únicament a, i que anirà a càrrec de dues persones de la policia local de la ciutat. La regidora ha encoratjat a apuntar-s'hi "perquè mai se sap si ens pot ser útil", ha dit. L'activitat ési es farà al pavelló vell de les 10 a les 12 hores. Per inscriure's, cal enviar un correu a abianma@ajberga.cat., a dos quarts de nou del vespre, a la Sala Casino hi haurà les "", una activitati per a tots els públics que ofereix la companyia La Melancòmica, i que comptarà amb un col·loqui posterior. El programa segueix el, a les sis de la tarda al Teatre Municipal, amb l'espectacle ", de Vània, que també tindrà un col·loqui posterior amb el director de l'obra, Pere Anglas, i l'equip d'actrius i actors. Rifà ha destacat que aquest format "aporta reflexions i un espai per compartir tot allò que l'espectacle ens ha generat". La venda d'entrades per l'obra és a través d'internet o una hora abans de la funció a taquilla.L'espectacle teatral comptarà amb una, que es posa a disposició de totes aquelles famílies que vulguin gaudir de l'obra perquè tinguin un espai on deixar les seves criatures, d'entre. Per a fer-lo servir, cal enviar un correu a feminisme@ajberga.cat o un missatge a 667840303.Una de les novetats del programa és que durant les activitats del divendres i diumenge, 18 i 20 de novembre, al Teatre Municipal, s'hi instal·larà un. Rifà ha explicat que es vol mostrar l'espai més enllà de l'ambient de festa i ha recordat que és una eina per trobar "referències i material" sobre la sensibilització de la violència masclista, la LGTBIfòbia o informació relacionada amb la sexualitat. Hi haurà dues informadores que rebran tothom qui vulgui compartir situacions, reflexions o dubtes.La programació continua el, a les set de la tarda, amb unaper a totes les edats al Tossalet. El divendres, 25 de novembre, Dia internacional contra les violències masclistes, es farà laa la plaça de Sant Pere, a les set de la tarda, a càrrec dede l'associació LGTB Talcomsom, i representants municipals. El taller gratuïtde Mousike, posarà punt final al programa d'actes,, a les cinc de la tarda.La regidora Rifà ha animat a participar en les activitats i ha recordat que la majoria són obertes a tots els públics, deixant de banda el taller d'autodefensa, que es dirigeix únicament a dones a partir de 15 anys. La regidora també ha destacat que totes les activitats són gratuïtes, amb excepció de l'espectacle "Amors".