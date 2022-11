Judit Vinyes serà la candidata de Berga Grup Independent a les municipals del 2023

L'agrupació d'electorsha fet pública la seva candidata a l'alcaldia de la ciutat per a les municipals del 2023.encapçalarà la llista de la nova formació que es va presentar aquest passat dissabte en un acte obert a la ciutadania.El grup també ha presentat un seguit de noms que formen part del nucli impulsor i que acompanyaran Vinyes a la llista. Entre aquests hi haEl projecte es va fer públic el passat mes d'octubre i responia "alque té ganes de treballar per Berga: millorant la qualitat de vida dels seus habitants i fent que el municipi sigui un lloc millor on viure", explicaven en un comunicat. També asseguraven que es mouen peri que tenen l'objectiu de convertir el municipi en "capital líder de la comarca, activa, viva, neta i plena d'oportunitats".L'agrupació és oberta a sumar de tothom, per això, organitzacada dilluns, a les 8 del vespre, al número 19 del carrer Major de Berga.