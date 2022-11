Junts per Berga elegeix Ramon Caballé com a candidat a l'alcaldia per a les eleccions del 2023

Vinculat a la JNC des del 2015

serà el candidat dea l'alcaldia per a les. Així ho ha confirmat aquest dissabte l'assemblea local, que ha avalat per unanimitat la candidatura del jove regidor.Caballé ha agraït el suport als afiliats i ha explicat que: "Ser el candidat a l'alcaldia de la ciutat que t'ha vist créixer i poder dissenyar la Berga pels pròxims anys, és un autèntic somni que avui comença a caminar", ha destacat. Tal com va avançar NacióBerguedà , Caballé va postular-se com la principal proposta de Junts per ser el candidat a l'alcaldia de Berga. Tenia el suport en bloc de l'executiva local i aquest dissabte ha confirmat el seu lideratge amb l'aval de tota l'assemblea local. La trobada ha comptat amb la presència de la presidenta comarcal de Junts, Montserrat Ribera, el president de la formació a la Catalunya Central,, i l'adjunt al secretari general i responsable de política municipal,De moment, el partit no ha avançat cap altre nom de la llista, peròamb la idea de crear una candidatura que sigui de "continuïtat" i que incorpori persones que tinguin ganes "de continuar amb la ciutat", així com cares noves de partit i independents, segons va explicar Caballé a NacióBerguedà.va néixer a Berga el 1996. Téi és l'actual coordinador de Junts a la ciutat. Va iniciar lael 2015 a la, de la que ha estat coordinador local i comarcal. El 2019 va formar part de la llista de Junts per Berga com a. En l'àmbit personal, és enginyer de formació i exerceix com a professor. També està vinculat en diverses entitats de la ciutat, com eli l'