Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 5 de novembre

L'espectacle de ballet "El llac dels cignes" aterra a Berga de la mà de la companyia International Ballet Company de Moldàvia. El Teatre Municipal acollirà una obra magistral del ballet clàssic de Txaikovski. Una llegenda eterna que narra la història del príncep Sígfrid enamorat de la bella princesa Odette, encantada per un malvat bruixot que la converteix en una dona-cigne. Serà la força de l’amor que senten els joves el que els alliberarà del malefici. La International Ballet Company és una companyia creada pels premiats i aclamats solistes moldaus Cristina i Alexei Terentiev, i integrada per solistes d'Itàlia, Ucraïna, Japó, Anglaterra, Espanya i França. Entrades a aquesta web L’espectacle és una passejada musical per La Patum. Una proposta familiar que segueix el fil d’una rondalla narrada per un avi enyorat de Berga, la seva terra, on va néixer i créixer, i on no torna des de fa anys. Es tracta d’una proposta que es recrea en el sentiment, tant pel que fa al text com a la música, i que per a aquesta estrena compta amb una posada en escena impressionant i preciosa entre les comparses autèntiques de La Patum. Les diferents peces musicals han estat arranjades per conservar les melodies tradicionals de la festa, adaptant-les a la instrumentació i l’estil barroc de La Melanzana Ensemble, amb una composició final de Roger Belmonte Viladomat que posa música al poema de Xavier Gonzàlez-Costa, que dona títol al conjunt de l’obra. Entrades a la venda a la web El periodista de TV3 Manel Alías presenta el pròxim dissabte, 5 de novembre, a les 7 de la tarda, al Pavelló de Suècia de Berga, la seva última obra escrita. Sota el títol "L'última victòria de l'URSS", el periodista explica les històries més fascinants de l'esport soviètic, des de la Revolució fins als Jocs Olímpics de Barcelona del 1992. La presentació de l'obra arriba de la mà d'Òmnium Cultural, amb l'organització d'un acte amb l'autor del llibre i la participació de dos altres berguedans i periodistes de TV3, Xavi Rossinyol i Abraham Orriols.A càrrec de la Coral Estel de Gironella. A Gironella som com un "mariner de terra endins" a qui sempre li ha fascinat el món mariner, dels pescadors, les platges, el sol, les cales de sorra, els pins torçats per la tramuntana. En aquest concert volem fer un homenatge a la música marinera mediterrània: les havaneres i les rumbes, tot visitant les seves arrels a la música cubana, de l’Havana: els boleros, les guarachas i els sons cubans. Per això, entre tots us portarem De Gironella a l’Havana. Entrades a Cal Guinó.

Diumenge, 6 de novembre

Ball a càrrec de Cafè TrioL'associació de veïns de la Font del Ros organitza una caminada solidària en benefici de la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà. Hi ha dues distàncies: curta (6 km) i llarga (9,2 km). Inscripcions: 5 euros fins a 12 anys i 10 euros a partir de 12 anys.Fira de productes naturals, artesans i de proximitat. Esmorzar de pagès. Servei de cuina i bar durant tot el matí. A les 12 hores, vermut musical amb Laura Luceño.A càrrec de la Coral Estel de Gironella. A Gironella som com un "mariner de terra endins" a qui sempre li ha fascinat el món mariner, dels pescadors, les platges, el sol, les cales de sorra, els pins torçats per la tramuntana. En aquest concert volem fer un homenatge a la música marinera mediterrània: les havaneres i les rumbes, tot visitant les seves arrels a la música cubana, de l’Havana: els boleros, les guarachas i els sons cubans. Per això, entre tots us portarem De Gironella a l’Havana. Entrades a Cal Guinó.