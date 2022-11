Gironella estrena un projecte per donar a conèixer les històries de persones migrants del municipi

Gironella ha celebrat aquest dijous la primera trobada del projecte, que vol crear vincle entre persones que porten diverses generacions vivint a la vila i nouvinguts que han decidit arrelar-s'hi. Mitjançant, els participants donen a conèixer les seves històries personals per entendre el seu fenomen vers la migració.Els tallers organitzen exercicis i dinàmiques vivencials que ajuden a posar-se en situació de les persones que decideixen migrar. També ofereixen propostes d’exercicis experiencials treballant a nivell simbòlic i tractaran d’integrar les vivències a través de l’expressió artística en diferents disciplines. El resultat de tot plegat es plasmarà en unaque es presentarà properament., regidor de Cultura, considera que el projecte "és una molt bona oportunitat per fer entendre a la gent que darrera de les persones que migren hi ha unes històries personals que, en molts casos, no són fàcils". Això vol confrontar l'actitud d'alguns ciutadans envers les persones nouvingudes que les estigmatitzen amb etiquetes i amb desconeixença del seu context. Vall diu que el projecte té l'objectiu de "poder mirar-nos a les persones com a persones".El grup participant està conformat perque, en el seu dia, van prendre la decisió de migrar.Els tallers s’organitzen des de les regidories de, tècnics del consistori i el col·lectiu "La caixa de vidre", format pels bagencs, que són els dinamitzadors de l'activitat. Per la seva banda, laha subvencionat la proposta.