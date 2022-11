L'Ajuntament de Berga rebutja el projecte de la central hidroelèctrica de la Baells

La moció del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà (GDNB) que demana el rebuig dels ajuntaments de la comarca al projecte de la central hidroelèctrica reversible a la Baells, ha quedat aprovada aquest dijous durant el ple municipal de Berga amb els vots favorables de la CUP i ERC, el vot contrari de Junts i l'abstenció del PSC.



Berga esdevé el primer municipi de la comarca que manifesta el rebuig al projecte, el qual preveu la construcció d'una central a la riba dreta de l’embassament, un sistema de bombeig i de doble canal que pujaria aigua al Pla de Clarà, on es construiria un nou embassament, una línia d’alta tensió per dur l’energia fins a la subestació dels Emprius, al costat de l’antiga central tèrmica de Cercs i pistes forestals per accedir a l’indret de l’obra.

La moció presentada pel grup de defensa insta a complir: "Manifestar el; sol·licitar al Ministeri de Transició Energètica queper estar situat en una zona tectònica inestable, pel seu enorme impacte ambiental, per la previsió de moure més de dos milions de metres cúbics de terra i per la destrucció de zones de vital importància per la biodiversitat com són les pastures del Pla de Clarà, Pla Mitjà i Plans de Marginet del municipi de La Nou de Berguedà; demanar al Ministeri de Transició Energètica i a la Generalitat de Catalunya unper evitar la pèrdua de pastures, conreus i espais d’alt valor per la biodiversitat, espais que s’han de protegir per evitar-ne la desaparició; idel ple al Ministeri de Transició Energètica, al Departament d’Acció Climàtica de la Generalitat, a l’Agència Catalana de l’Aigua i a l’empresa Amaranta Energy S.L, impulsora del projecte.Des del govern, la CUP s'ha mostrat favorable al contingut de la moció, el regidorha assenyalat que "es tracta d'un projecte especulatiu, que no genera energia nova i que suposa un impacte molt gran al territori". Canal ha afegit que estan a favor de les renovables, però ha assenyalat que cal situar-les en espais ja transformats de la comarca que no suposin pèrdues pel sector primari. En la mateixa línia s'ha expressat ERC, el regidorha defensat que cal plantejar projectes que no tinguin afectacions a l'agricultura i la ramaderia. En aquest sentit, ha remarcat que "hi ha altres espais aprofitables que no malmeten l'entorn".Des de l'oposició,de Junts, ha defensat disposar de tots els informes tècnics (Generalitat, ACA i Ministeri) per valorar el projecte i tenir una posició concreta. Des del PSC,, també ha defensat que vol tenir més informació per establir un debat ric i poder contrastar la informació que es coneix fins al moment.

La posició dels grups de l'oposició de Berga va en la mateixa línia del que fins ara ha defensat l'alcalde de la Nou de Berguedà, un dels municipis que patiria una major afectació amb la construcció d'un embassament al Pla de Clarà. Josep Maria Peixó va dir que volia esperar a rebre tota la documentació i estudis pertinents per valorar els pros i els contres de la proposta i posar-la a votació dels veïns.





Mocions a tot el Berguedà

Un projecte privat per treure el màxim rendiment econòmic

El ple de Berga és el primer de la comarca que debat la moció del Grup de Defensa de la Natura del Berguedà. L'entitat va anunciar la setmana passada que presentaria mocions a tots els ajuntaments del Berguedà i al Consell Comarcal per aconseguir el posicionament contrari a la proposta a escala comarcal. Paral·lelament, el grup ja ha presentat un plec ambal Ministeri per a la transició Ecològica i Repte Demogràfic per la retirada del projecte i ha demanat ser part implicada en el pla al·legant que és l'entitat ecologista "de referència" al Berguedà, amb 31 anys d’història. També preveu mobilitzacions que detallarà "properament".El projecte de laa la Baells l'impulsa l'empresa madrilenyadel grup inversor. La instal·lació se situaria entre els municipis de Cercs i la Nou de Berguedà, i serviria per generar electricitat a través d'un cicle de bombatge d'aigua. L'objectiu de l'empresa és generar la màxima potència (539 megawatts) i treure'n el màxim rendiment econòmic.El pla preveu la creació d'una central hidroelèctrica a la llera dreta de la Baells, just davant del Serrat del Gall, i la construcció d'unde capacitat al, una zona de pastures d'especial protecció a la Nou de Berguedà. També unaque portaria l'energia generada a la subestació elèctrica a la tèrmica de Cercs. Actualment, es troba en fase d'avantprojecte i s'ha informat els ajuntaments de Cercs, la Nou de Berguedà i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que estudien la proposta.