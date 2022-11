Elvis Presley: alguns dels seus àlbums més significatius

Elvis Presley - Elvis Presley (1956)

Elvis Presley - Elvis (1956)

Elvis Presley - Elvis’ Golden Records (1958)

Elvis Presley - The Complete ’68 Comeback Special: 40th Anniversary Edition (2008)

Elvis Presley - From Elvis In Memphis (1969)

Elvis Presley - Elvis Country (I’m 10,000 Years Old) (1971)

Elvis Presley - Aloha From Hawaii Via Satellite (1973)

La pel·lícula Elvis (2022) ja és la segona biografia musical més vista (de la història recent) després de Bohemian Rapsody, i no només ha portat a les noves generacions a les sales de cinema i a les plataformes d’streaming que han descobert la seva figura. Va més enllà, perquè després molts han buscat la seva música a Internet. A Spotify, Elvis té gairebé dos milions més de reproduccions després de l'estrena de la pel·lícula, a Youtube s'han disparat i s'han multiplicat les reproduccions dels seus vídeos i a Instagram el perfil oficial té milió i mig de seguidors. El 45é aniversari de la seva mort (ara tindria 87 anys) i l'estrena de la pel·lícula de Baz Luhrmann, Elvis (disponible a HBO), ha portat el personatge a noves generacions que no el coneixien, provocant un descobriment per la pel·lícula i les xarxes.Elvis Presley sense cap dubte va ser pioner i màxim exponent del Rock And Roll, un home que va influenciar la història més enllà de la seva música. Precursor de ritmes musicals mai escoltats en els seus temps, impulsor de modes i un artista pioner en tot el que feia. Elvis Presley va escapar de la pobresa per convertir-se en un fenomen global i en un objectiu del Ku Klux Klan, al mateix temps que una provocació per als pares amb els seus moviments de maluc.Potser un dels aspectes més polèmics de la seva identitat va ser la seva relació amb els negres. Com a artista blanc que es va beneficiar enormement de la popularització d'un estil associat als afroamericans, Elvis Presley, al llarg de la seva carrera, va estar sota l'ombra i la sospita de l'apropiació racial. Igual que tot pioner, era un incomprès per a la seva època i el seu llegat va més enllà de ser una estrella del Rock And Roll. Des dels seus inicis va trencar tabús, Elvis Presley va ser el primer cantant blanc que va interpretar cançons d’artistes negres, una cosa que al seu temps era completament impensable, a més d’un escàndol. També va innovar en combinar ritmes com el Blues, Rhythm & Blues o el Gospel, d’orígens afroamericans amb la música Country. Gràcies a això, amb la seva música va fer possible que els blancs coneguessin millor la musica dels negres i es trenquessin tabús ètnics que en aquells moments generaven racisme i polèmica als Estats Units.Elvis havia viscut en el costat pobre de la ciutat, en pisos minúsculs, compartits i en habitatges socials, envoltat de treballadors i gent humil, en barris propers als dels negres. “Basura blanca”, els hi deien. Els Presley anaven a l'església amb els seus veïns negres i la ràdio era la seva principal diversió. Les emissores negres posaven Rhythm & Blues, les emissores blanques posaven música Country i Hillbilly (música tradicional pròpia de la zona) i el nen dels Presley s’amara de sons, ritmes i cançons que marcaran posteriorment el seu estil i la seva veu. Sent tan pobre com ells, acusar a Elvis d'apropiar-se de la música dels seus veïns negres és com a mínim dubtós. En vida va ser molt estimat per artistes negres com B.B. King, Ivory Joe Hunter, Bobby Bland i Little Junior Parker.Un dels creadors de la cançó Satan Is Real, de The Louvin Brothers (un duet de musica Country format pels germans blancs Ira i Charlie Louvin), Ira Louvin, al camerino tocava una cançó Gospel totalment borratxo i va dir a Elvis, “A veure, si tant dius que estimes aquesta musica, com és que després toques aquella merda sobre l'escenari, puto negre de pell blanca?”, inclús el mateix Ku Klux Klan va crear un comitè per a acabar amb aquest “Caníbal amant dels negres”. Segurament, la societat europea del segle XX no hauria arribat a gaudir del Rhythm & Blues i el Rock & Roll si músics blancs com Elvis, John Mayall o els Rolling Stones no haguessin donat a conèixer aquestes músiques en altres llocs i entorns socials. Segurament va haver-hi adolescents blancs que, al 1956, van comprar discos de Chuck Berry i Little Richard perquè Elvis havia fet saltar els seus prejudicis racials.Elvis Presley va gravar els seus primers discos a Sun Studio (també conegut com Sun Records) de Sam Phillips a Memphis, Tennessee al 1954. Sam Phillips era el fill d’un terratinent i havia crescut apassionat per la música dels treballadors negres de la finca familiar. Quan Elvis va entrar al seu estudi, Sam Phillips ja havia gravat a B.B. King, Júnior Parker, Howlin' Wolf o el tema Rocket 88 de Jackie Brenston & The Delta Cats (que en realitat eren Ike Turner & The Kings Of Rhythm), considerat per molts com el primer Rock And Roll de la història. Sam pensava que la seva música preferida podia agradar a tothom salvant el racisme, anhelava que hi hagués un cantant blanc amb el feeling dels negres. Al 1954 els discos es venien sense portada i els compradors de la cançó That’s All Right creien que el seu intèrpret era un cantant negre, no un jove i guapo blanc. Mig jugant, Elvis, el seu guitarra Scotty Moore i el seu baixista Bill Black improvisen una versió accelerada d'un antic èxit de Rhythm & Blues. Sam Phillips ho grava i el 19 de juliol de 1954 Sun Records publica That’s All Right per Elvis Presley.La seva estrena a la ràdio va desencadenar un torrent de trucades i visites a les botigues de discos. Acabava de començar l'era del Rock.Però al noi, Memphis li quedava petit, i al 1955 Sam Phillips va vendre el seu contracte a la discogràfica RCA Victor de Nashville per 35.000 dòlars. Després de gravar èxits com Heartbreak Hotel i Hound Dog a RCA, no hi havia cap ànima al planeta, inclosos John, Paul, George i Ringo, que no sabés qui era Elvis Presley.Un home de negocis amb passat fosc i idees antiquades es va fixar en el jove cantant que arrasava per on passava. Era el coronel Tom Parker, que va enlluernar a Elvis al aconseguir-li un contracte amb la discogràfica RCA, convertint-se en el seu mànager. Tant Elvis com el coronel Parker pertanyien a la vella escola del “Showbusiness” on l'artista era un simple animador obligat a satisfer les exigències del públic. L'era del Rock canviarà aquests conceptes, però Elvis va arribar massa aviat. Al 1956, una diva d’òpera podia ser una artista arrogant que es podia permetre el luxe de qualsevol privilegi, però podia fer-ho un xaval vestit de rosa amb el cabell engominat i ballant a cops de maluc?. A la pregunta de per què Elvis Presley mai va sortir de gira a nivell internacional, la resposta és, la situació legal del coronel Tom Parker, que mai va tenir un passaport dels Estats Units per a poder sortir del país. Elvis només va tenir quatre concerts fora dels Estats Units, tres al Canadà al 1957 (no es necessitava passaport) i un al 1973, el famós Aloha From Hawaii: Via Satallite de 1973 (les illes de Hawaii són un estat més dels Estats Units des de 1959).Elvis Presley no va escriure mai unes memòries. Tampoc un diari. Una vegada, quan li van dir que s'estava preparant una biografia sobre ell, va expressar els seus dubtes sobre que ni tan sols hi hagués cap història per explicar. La seva música podria haver estat una finestra al seu interior, però com que no era compositor, les seves cançons depenien de les paraules dels altres. Identificar a Elvis pot dependre de quan i a qui se li pregunti. En els inicis de la seva carrera, tant els admiradors com els crítics el van anomenar “Hillbilly Cat” (vindria a ser com “gat paleto”). Després es va convertir en el “Rei del Rock And Roll”, un monarca musical que els promotors van col·locar en un tron mític. Però per a molts, sempre va ser el “King Of White Trash Culture” (el “Rei de la cultura basura blanca”), una imatge de la classe treballadora blanca del sud dels Estats Units que es va fer rica i que mai va convèncer del tot a l'establishment nacional de la seva autenticitat.Una vegada, Elvis, en un concert al 1969, en ser qualificat com el “Rei del Rock And Roll”, va rebutjar, com era habitual, aquest títol, al·legant que allà hi havia una de les seves grans influències, Fats Domino. Elvis Presley va ser l'artista de la seva època en aconseguir l’èxit més gran, influenciant a artistes i bandes com Kiss, The Rolling Stones, The Beatles o Bruce Sprigsteen i encara ara continua sent inspiració per a milers de cantants i bandes a tot el món. El seu llegat musical va ajudar a consolidar gèneres com el Rockabilly, el Blues Rock el Gospel o el Soul. Elvis va ser qui va fer del Rock And Roll sinònim de rebel·lia i joventut, la seva actitud, la seva original elegància i la manera en com actuava, sempre seran inspiradors. Com a creador del Rockabilly va fer ritmes i expressions musicals que al seu temps mai ningú podia imaginar. Al 1956 quan Elvis va treure el seu primer àlbum, titulat Elvis Presley, va inspirar a tota una generació. No només va ser pioner en la música, va ser pioner d'un nou estil de vida juvenil.John Lennon va dir, “Abans d' Elvis Presley no hi havia res", tot i que l'home que seria el Rei realment no va inventar el Rock And Roll, Bill Haley & His Comets ja havien descobert el que feia vibrar als adolescents amb el seu èxit Rock Arround The Clock. Però un Bill Haley grassonet i de mitjana edat no era el somni d'un adolescent. El que Elvis aportava era sexual, l’excitació que el noi increïblement atractiu de Memphis generava en els seus concerts dels anys 50 era espantosament intensa. De la nit al dia, aquest noi sureny es va convertir en l'enemic públic número 1. I tot perquè movia els malucs. És important l'impacte d' Elvis Presley en el públic femení. Un (excel·lent) cantant que desbordava “Sex Appeal” en una de les èpoques més puritanes del segle XX, la seva presència als escenaris i platós de Tv enlluernava a les adolescents que cridaven, ploraven i s'extasiaven amb el seu nou ídol. Una força alliberadora que esmicolava el gran tabú de tots els temps, les dones també senten desig sexual. Un artista no és millor ni pitjor depenent del públic que tingui, s'oblida fàcilment que els Beatles o Frank Sinatra també eren favorits del públic femení.Després d'acabar el servei militar a Alemanya amb l'exèrcit nord-americà al 1960, la carrera d’ Elvis Presley no es va recuperar del tot fins que va tornar a la música al 1968 amb el seu Comeback Special. Després van venir els anys dels vestits blancs de lluentons de Las Vegas i un lent declivi de la seva salut física, tot i que gravava música fantàstica. Treballador incansable a l'escenari i a l'estudi de gravació, durant la major part de la dècada dels 60 va fer tres pel·lícules a l'any, Elvis Presley odiava veure les seves pròpies pel·lícules perquè li semblaven dolentíssims. Cobrava un milió de dòlars per pel·lícula més el cinquanta per cent de la taquilla, així que estava ben pagat. Però mai tenia l'última paraula sobre el guió o control sobre les cançons o qualsevol altra cosa. Després del seu pas per la pantalla gran, Elvis al 1968 va tenir a la seva única filla, Lisa Marie nascuda l'1 de febrer. Des de 1967 fins a 1977 Elvis reprèn la seva carrera de cantant.El 14 de gener de 1973, Aloha From Hawaii es va convertir en el primer concert via satèl·lit a nivell internacional transmès per televisió, aconseguint una audiència d’ aproximadament mil cinc-cents milions d'espectadors, la vestimenta del cantant va passar a ser l'exemple més reconegut del vestuari que Elvis Presley utilitzaria en endavant i amb el qual se’l associaria des d’aleshores (un vestit blanc tipus mono, de coll alt, amb capa blanca i cinturó ample, tot adornat amb pedreria lluent). Cap a finals de 1973 comença a deteriorar-se seriosament la seva salut, no obstant això gravaria èxits com Promised Land (1975) o Moody Blue (1977). Coincidint amb els vestits blancs de pedreria, l'era musical d’Elvis posterior a l'especial de televisió Comeback Special de 1968, és sorprenentment brillant i resulta incomprensible que es parli de decadència quan es pot gaudir d'un gran repertori de Country Soul Sureny i la millor veu de tota la seva carrera.Hi ha fotos de 1976 que evidencien un deteriorament físic i la història explica que gairebé va costar un any acabar el seu últim disc. Tot i això, en el vídeo gravat dos mesos abans de la seva mort a Rapid City, South Dakota, cantant al piano Unchained Melody, no veiem al Sex Symbol vestit de cuir de 1968, però és un home d'aspecte normal, de 42 anys, quelcom passat de pes, però quan seu al piano i Charlie Hodge li aguanta el micròfon, és pura màgia. Impossible cantar millor i amb més sentiment. Elvis malgrat la seva deteriorada salut va donar el millor de si en tots els seus concerts i gravacions, fins a l'últim dia de la seva vida.Diuen que els favorits dels déus moren joves. Elvis va morir el 16 d'agost de 1977 als 42 anys amb la salut destrossada per excés de treball, abús de fàrmacs i la seva vida desordenada. Hi ha la convicció de que era un vell prematur extremadament obès i amb gran deterior de mobilitat. Però mirant les seves fotos, l'augment de pes no és molt evident fins al seu últim any. Quan va morir, Elvis era una ombra del que havia estat. Unes setmanes abans de la seva mort, una publicació de l’antiga Unió Soviètica el va descriure com, destrossat, un producte despietat, víctima del sistema consumista nord-americà. Tot i que la imatge d’un Elvis “gordo” és la que ha quedat gravada a la memòria, “El Rei del Rock” va desafiar els seus orígens pobres i les amenaces de mort del Ku Klux Klan, a més d’algunes pel·lícules realment terribles, per canviar el món per a absolutament tothom, sense excepcions.L’àlbum de debut del Rei amb la discogràfica RCA Victor a Nashville es va convertir gairebé tan influent pel seu so com per la seva portada quan The Clash la va copiar exacte per al seu àlbum London Calling (1979). El disc Elvis Presley és en realitat una barreja de temes gravats a RCA i restes de l’època de Sun Records. Les versions, ara icòniques, de Blue Suede Shoes de Carl Perkins, Tutti Frutti de Little Richard i I Got A Woman de Ray Charles combinen a la perfecció amb temes anteriors de Sun Records com Just Because i Blue Moon. El públic no hi va veure cap pega i va comprar el disc, portant-lo al número 1 als Estats Units i al Regne Unit.La continuació del seu debut amb RCA Victor inclou una de les versions d’ Elvis més estranyes. Només Elvis podria treure tant sentiment al tema Old Shep de Red Foley, la commovedora història d'un gos de carrer. La cançó es basava en un fet real, el gos moribund de Foley, Hoover, va ser enverinat per un malparit. Resulta que Elvis i Old Shep tenien relació. Va ser la primera cançó que va interpretar en directe, en un concurs de talents quan tenia deu anys. Si un pensa, "No tindré un àlbum per un homenatge a un gos", ha de saber que Elvis també inclou alguns dels seus millors temes de Rock And Roll dels primers anys, com Hound Dog, Rip It Up, Paralyzed, Don't Be Cruel o el cover Long Tall Sally de Little Richard, a més de les balades Love Me Tender i Love Me.Hi ha centenars de recopilacions d' Elvis, i hauríem de tenir-ne alguna que reculli tota la seva carrera per a gaudir-lo al complert. Dit això, una de les millors col·leccions és la primera. De fet, Elvis' Golden Records és el primer recopilatori de Rock And Roll de la història, i és impecable. S'inclouen totes les cançons que van fer que John Lennon i Paul McCartney, Mick Jagger i Keith Richards, i Jimmy Page i Robert Plant volessin ser estrelles del Rock, Hound Dog, Heartbreak Hotel, Jailhouse Rock o All Shook Up. També inclou balades com Love Me Tender o Love Me imitada pel seu (breu, només va estar casat amb la seva filla Lisa Marie Presley 107 dies) gendre Nicholas Cage a la pel·lícula Wild At Heart (Corazon Salvaje) (1990) amb Laura Dern i dirigida per David Lynch.Va marcar el retorn dels concerts en directe d'Elvis Presley, que havia abandonat les gires set anys enrere, per dedicar-se a temps complert al cinema. Elvis no estava content amb el material gravat per a les seves pel·lícules i la creixent fama de les bandes britàniques havien significat un revés en la seva carrera. Gravat a finals de juny, l'especial es va emetre el 3 de desembre de 1968 per la NBC. Titulat simplement Elvis, és conegut popularment com '68 Comeback Special per l'efecte re vitalitzador que va tenir en la carrera del “Rei del Rock” aleshores plana. Es van fer dos concerts, seleccionant els temes del primer concert que es va considerar el millor i afegint el tema Lawdy Miss Clawdy del segon Show.L'especial va ser un èxit aclaparador i va catapultar a Elvis cap a una segona etapa d’èxit, que el portaria mesos després a ser l'atracció principal de Las Vegas. Es considera un dels especials de televisió més importants de la història. Elvis afirma que està al corrent dels sons més recents i després mostra com es fa amb una interpretació al·lucinant. El '68 Comeback Special on Elvis, amb un vestit de cuir negre cenyit interpreta un grapat de cançons al costat d’alguns membres de la seva primera banda com Scotty Moore i D.J. Fontana (Bill Black havia mort al 1965) és considerat com un antecedent històric dels Unplugged popularitzats als anys 90 per la cadena MTV. Aquesta reedició del 2008 inclou els dos concerts i els assajos previs.Aquesta obra mestra del Country Soul es va gravar als American Sound Studios de la ciutat natal d' Elvis, Memphis, amb el suport dels Memphis Boys, uns musics de sessió de primera línea, el geni del baix Tommy Cogbill i el guitarrista Reggie Young. Al principi, els nois desconfiaven de la súper estrella que tenien entre ells, però al final es van deixar convèncer pel carisma d’ Elvis i el seu compromís amb la feina. El fet és que Elvis necessitava que aquestes sessions donessin els seus fruits, i va posar tot el que tenia en temes com Wearin' That Loved On Look, Long Black Limousine i In The Ghetto. En la reedició en CD del 2009 d'aquest àlbum s’hi van incloure dos singles que no pertanyen al disc, Suspicious Minds i Kentucky Rain.Potser assenyalés l'inici del declivi de la música Country dels anys 50 en el moment en què va entrar als Sun Studio, però aquest àlbum conceptual menys conegut del Rei ret homenatge als artistes i el Country que l'emocionava de petit. Es marca una versió contundent de Whole Lotta Shakin' Goin' On de Jerry Lee Lewis, però també porta al seu terreny How Time Slips Away de Willie Nelson que la converteix en una balada Country. L'àlbum no va ser un gran èxit comercial, però es tractava de recordar d'on venia Elvis.Contràriament al que pensa la gent, Elvis va publicar part de la seva millor música a principis dels anys 70, pocs feien bategar el cor com ho feia Elvis a Burning Love i A Big Hunk O' Love. D’altra banda, s'endinsa en el seu catàleg anterior amb Suspicious Minds, Hound Dog o Blue Suede Shoes, i homenatja a The Beatles amb Something. També de les destacades és, An American Trilogy, un Gospel que ret homenatge al sud profund, amb una de les frases, "Saps que el teu pare està destinat a morir", que posa els pels de punta.Certa o no, la llegenda de que el propietari de Sun Studio, Sam Phillips, buscava un noi blanc que pogués cantar com un negre, va donar resultats estranys quan els racistes surenys van denunciar a Elvis com un degenerat, a més d’un "amant dels negres". Fins i tot Frank Sinatra va intervenir, qualificant a Elvis com un "vulgar idiota". Mentre que el Ku Klux Klan el volia veure mort i no tenia pels a la llengua, els joves s’entusiasmaven amb el Rockabilly explosiu de That's All Right, Mystery Train o Blue Moon Of Kentucky, impulsats per la guitarra acústica d’ Elvis Presley, el recentment desaparegut Scotty Moore amb el seu toc Country i el contrabaix de Bill Black. Aquest és el veritable naixement del Rock And Roll.