Berga bonificarà impostos als immobles que instal·lin plaques solars i a les empreses que contractin 5 treballadors fixes

L'Ajuntament de Berga inclourà dues noves bonificacions en el cobrament de dos impostos municipals:. La proposta forma part de la modificació de less'ha treballat en una comissió d'estudi formada per membres dels grups de l'oposició, l'equip de govern i l'Ajuntament, i es portarà a votació aquest dijous durant el ple municipal de novembre.Per una banda, s'ha introduït la bonificació de fins alper aquelles empreses o particulars que instal·linals seus immobles. L'exempció de pagament s'aplicaria segons uns criteris i barems durant 4 anys. El regidor d'Hisenda,, ha defensat que la proposta és una manera per "incentivar" la instal·lació d'aquests sistemes.D'altra banda, també s'ha inclòs la bonificació de fins alper aquelles empreses que, en un any,. En aquest cas, l'exempció també s'aplicaria durant 4 anys i seguint un conjunt de criteris i barems. Miró ha subratllat que és una mesura "per incentivar l'ocupació i la contractació fixa".Les dues propostes es portaran a votació aquest dijous al ple municipal dins, que s'ha d'aprovar abans de finalitzar l'any. Miró ha explicat que la comissió d'ordenances fiscals ha estat treballant un altre paquet que conté altres modificacions que es poden aprovar més tard.Entre aquestes, s'ha tractat la modificació deper aquelles empreses que facin activitats econòmiques "d'interès general", després que el passat mes de juny el govern municipal (CUP i ERC) desestimés la petició que havien fet Berga Residencial i Liven Des de l'executiu van justificar el rebuig a les sol·licituds per la falta dea l'hora de determinar en quins casos i quantitats s'ha d'atorgar l'exempció de l'impost. Miró ha remarcat que els criteris actuals de la bonificació incorren aper d'aplicar-la.El mateix regidor ja va explicar que portaria la bonificació a debat. De moment, però, la comissió d'ordenances no ha arribat a cap entesa i manté el debat obert entre. La voluntat del govern és que en surti una proposta tancada abans de finalitzar la legislatura.