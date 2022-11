Canvis de tarifes a la zona blava de Berga: rebaixa per estacionar menys d'una hora i encariment per l'estada llarga

de Berga., els conductors que hi estacionin menys d'una hora pagaran una tarifa reduïda a l'actual, en canvi, els que superin l'hora, hauran de pagar més. Aquesta és la nova proposta que l'equip de govern planteja per "afavorir el comerç local, millorar l'ocupabilitat de la zona blava i la rotació de vehicles". La modificació de l'ordenança es votarà aquest dijous al vespre durant el ple municipal de novembre.La proposta també inclou la, que serà de les 9 a les 14 hores i de les 17 a les 20 hores, de dilluns a dissabte. Fins ara, l'horari era de les 9 a les 13.30 hores i de les 16.30 a les 20 hores. La reestructuració ve motivada per la voluntat d'ajustar l'horari de la zona blava als horaris reals dels comerços, segons ha explicat la regidora de Promoció Econòmica,L'actualització de les tarifes s'aplicarà en lesque hi ha la ciutat, incloent-hi la, però amb excepcions a laque queda a la part de dalt. En aquest punt, la tarifa és de 50 euros per 7 hores i d'1 euro per dia.Rifà ha defensat que la mesura vol. La regidora ha explicat que els canvis han d'ajudar que hi hagi més rotació i moviment de vehicles per afavorir l'arribada de nous compradors a les zones comercials.Així doncs, less'aplicaran de la següent manera:0,25 euros (fins ara 0,30 euros)0,50 euros (fins ara 0,70 euros)1 euro (fins ara 0,90 euros)1,60 euros (fins ara 1,30 euros)2,20 euros (fins ara 1,60)3,70 euros (fins ara 2,40)D'altra banda, es mantenen lesa la zona blava per a comerciants i veïns de la zona. En aquest cas, els preus queden de la següent manera:0,10 euros0,15 euros0,30 euros0,50 euros0,65 euros1,10 euros