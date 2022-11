Puig-reig s'omple de propostes i activitats durant la Fira de Sant Martí

Sorteig de 300 euros

Puig-reig s'omplirà de propostes i activitats durant la Fira de Sant Martí els propers 11, 12 i 13 de novembre. El municipi reviurà el seuamb més dinamisme, després que l’any passat, la primera edició postpandèmica, s’apostés per fer créixer el programa de propostes paral·leles a la celebració de la fira.del poble, amb la col·laboració de la, han redoblat els esforços per omplir d’activitats la mostra i demostrar que el certamen continua ben viu.de Puig-reig, el Berguedà i comarques veïnes ompliran el recinte firal. Més enllà d’artesania i productors, també hi haurà espais dedicats a la indústria, el comerç, l’automoció i les entitats locals. La regidora de Comerç,, ha explicat que enguany s'ha fet una aposta perquè la fira s'enfoqui més en el producte local i l'artesania. Una de les novetats destacades és la presència de foodtrucks.L'Ajuntament ha destinat una partida d'entreper a la fira comercial, que es desenvoluparà entre el carrer Major i Llobregat, el dissabte 12 i el diumenge 13 de novembre. El divendres, 11 de novembre, dia de Sant Martí i festiu a Puig-reig, també s’han organitzat algunes activitats, com el bateig del nou parc o un taller de cuina per a infants.Durant el cap de setmana es tancarà la carretera i es crearà unon més enllà de les parades de comerços i entitats s’ha preparat un programa d’actes i espectacles per fer-la més atractiva a tots els públics i motivar la participació dels visitants: sardanes, teatre, espectacles, jocs i tallers infantils, concerts, vermut musical, exposicions, trobada de gegants, ball en línia, tast de vins, entre d'altres.Els comerciants del municipi proposen un sorteig durant la setmana prèvia a la fira entre totes aquelles persones que comprin a Puig-reig. Els consumidors optaran a(300 euros en total) que només es podran gastar durant el cap de setmana de la fira., de la Unió de Botiguers, ha destacat que és una campanya que vol "incentivar la compra entre setmana" al poble.L'Ajuntament ha destacat la participació de les entitats del municipi en l'organització de la festa per fer-la "més gran". Enguany es compta amb la col·laboració de la Penya Blaugrana, el Futbol Sala de Puig-reig, el CQUIE, la biblioteca Guillem de Berguedà, l’escola de música, la colla gegantera, el grup de joves, l’Associació de Veïns de Cal Prat, Pensaments i Paraules, les escoles del municipi, Ràdio Puig-reig i Televisió de Puig-reig.La regidora de Comerç, Rosa Garcia, s’ha mostrat satisfeta de mantenir la programació d’activitats impulsada l’any passat, després de la pandèmia, i "fer-la créixer i renovar-la mínimament per fer-la més atractiva". Una de les principals novetats serà el nou estand batejati proposat per la UBIC i la Biblioteca Guillem de Berguedà, que acollirà diverses activitats durant el dissabte, com és el taller infantil de contes o la sessió literària per a adults acompanyada d’un tast de vins.A banda dels diversos espectacles preparats pel cap de setmana, diumenge a la tarda, per tancar el certamen,oferirà píndoles de microteatre. Per a Garcia, l’objectiu del certamen és donar protagonisme al comerç local i més en un moment de màxima dificultat pel sector, tenint en compte la crisi energètica mundial i de productes primeres matèries. "Hem d’apostar pel comerç de casa i aquesta fira vol esdevenir l’aparador d’aquestes petites botigues que dia rere dia aixequen la persiana per mantenir la vida al nostre poble", ha afegit.El regidor de Festes i Joventut ha explicat que el concert acústic del dissabte dia 5 previst a La Sala (Plaça Nova) amb Els Burinots de les Escales s'ha hagut de cancel·lar a última hora per und'un membre de la banda.Dins dels actes de Sant Martí, es recupera el format habitual de l'acte de proclamació dels representants del pubillatge del municipi després de dos anys de pandèmia. Serà el dissabte al vespre al pavelló d’esports, onserà reconeguda com a pubilla,com a hereu, icom a dama. Després hi haurà festa jove amb DJ organitzada pel Grup de Joves de Puig-reig, a tres euros l'entrada.De manera paral·lela a la Fira de Sant Martí, ja des d’aquest divendres 4 de novembre i els propers 11, 18 i 25 de novembre, se celebrarà laque organitza Ràdio Puig-reig i l’Ajuntament de Puig-reig.El certamen comptarà amb la presència de professionals de la comunicació de renom, com. El tret de sortida al fòrum serà aquest divendres, 4 de novembre, a les 8 del vespre a la Sala (Plaça Nova), amb la inauguració de l'exposició d'homenatge a. Seguidament, es farà l'obertura de les jornades amb la participació de la portaveu del Govern de la Generalitat de Catalunya, Patricia Plaja.Dins dels actes de Sant Martí, i justament el dia 11 de novembre, festiu al municipi, tindrà lloc el bateig del nou parc de la zona centre de Puig-reig. Serà a partir de les 4 de la tarda, amb, que es va escollir en una enquesta pels veïns i veïnes del municipi a partir de les propostes de les entitats. L’acte s’iniciarà a les 4 de la tarda i comptarà amb una exhibició de cal·listènia i un berenar per a tothom.