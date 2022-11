Artistes internacionals de ballet porten a Berga «El llac dels cignes»

L'espectacle de ballet "El llac dels cignes" aterra a Berga aquest pròxim divendres, 4 de novembre, a les 8 del vespre, de la mà de la companyiaEl Teatre Municipal acollirà una obra magistral del. Una llegenda eterna que narra la història del príncep Sígfrid enamorat de la bella princesa Odette, encantada per un malvat bruixot que la converteix en una dona-cigne. Serà la força de l’amor que senten els joves el que els alliberarà del malefici.La International Ballet Company és una companyia creada pels premiats i aclamats solistes moldaus, i integrada per solistes d'Itàlia, Ucraïna, Japó, Anglaterra, Espanya i França.El treball i l’esforç dedicats durant molt de temps han fet que aquest projecte culmini amb una companyia que dona vida a les coreografies i partitures més conegudes delamb una acurada tècnica i una excel·lent interpretació dramàtica.Un dels objectius de la International Ballet Company de Moldàvia és. Per això, han escollit un títol tan estimat com és "El llac dels cignes " esperant fer gaudir als amants de la dansa i animar als que encara no han vist mai cap ballet a fer-ho.estan disponibles de forma anticipada amb la venda en línia a la web . A més, compta amb diferents descomptes en el preu de l'entrada a partir de grups de quatre persones.