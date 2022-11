El Consell pavimenta un tram del camí que accedeix al monestir de Sant Salvador de la Vedella

El Monestir de Sant Salvador de la Vedella. Foto: Josep Sala Francàs

676.695,85 en millores de camins el 2022

El Consell Comarcal del Berguedà duu a terme les obres de pavimentació d’un tram del camí que dona accés al, a la Baells. L’objectiu dels treballs és millorar la seguretat dels vehicles d’emergència que hi hagin d’accedir quan sigui necessari. Aquest camí es troba a la cua de l’embassament, a tocar de la carretera C-16, i serveix per arribar amb cotxe fins al monestir quan el nivell de l’aigua és baix.Aquest dimecres, el president del Consell Comarcal del Berguedà,, juntament amb, conseller comarcal d’Entorn i Medi Natural, han visitat l’indret per veure com evolucionen els treballs sobre el terreny. El tram del camí on s’actua té una longitud de, presenta un fort pendent i es troba en mal estat amb forats i pedres soltes que dificulten la circulació dels cotxes de serveis.D’aquí que el Consell hagi decidit fer-ne la pavimentació "ja que d’aquesta manera augmentaper quan hi hagin de passar els vehicles dels serveis d’emergència" ha destacat, Josep Lara. D’altra banda, el president ha destacat que l'obra també suposarà "un estalvi", ja que el mal estat actual d’aquest camí "generade conservació i manteniment per mantenir-lo transitable".Aquesta via només compta amb un petit tram d’uns 20 metres asfaltat. Està a la disposiciói l’accés és restringit amb una cadena d’acer amb cadenat. Els treballs que s’hi realitzen consisteixen en la neteja i desbrossada del terreny, repàs de l’esplanada del camí, anivellació i compactació i la pavimentació amb formigó. El pressupost d’execució per contracte és deL'obra s’emmarca dins del conjunt d’actuacions de millora i manteniment de camins per valor de 676.695,85 euros que ha dut a terme el Consell Comarcal durant el 2022 (el doble que el 2021), i que compten amb el finançament del departament dede la Generalitat de Catalunya.Les intervencions s’han dut a terme ade la comarca d’acord amb les peticions dels ajuntaments d’Avià, Castellar del Riu , Castellar de n’Hug, Fígols, Gironella, Gisclareny, La Nou, la Pobla de Lillet, Puig-reig, Sagàs, Olvan, Saldes, Sant Jaume de Frontanyà, Vallcebre, Vilada i Castell de l’Areny.Enguany s’ha pogut actuar a més municipis perquè les bases de la convocatòria han previst beneficiar. En els últims anys, el Consell ha aplicat unaper assignar els ajuts per arreglar camins.