Berga presenta la tesi doctoral de Dolors Santandreu sobre la ciutat durant l'edat mitjana

Descobrint la Dolors amb anècdotes

Berga retrà homenatge a la historiadora berguedanaamb la presentació de l'edició de la sevatitulada "La vila de Berga a l'edat mitjana. La família dels Berga". L'acte organitzat per l'Ajuntament de Berga, l'Àmbit de Recerques del Berguedà i la família de la historiadora, se celebrarà el pròxim divendres 4 de novembre al, a les 7 de la tarda, i estarà conduït pel periodista de Televisió del Berguedà,La tesi "La vila de Berga a l'edat mitjana. La família dels Berga" descriu com era la capital berguedana,, i també parla sobre una família de la petita noblesa rural catalana que va senyorejar la vila del mateix nom entre els segles XII i XIII., historiador, musicòleg i company de la carrera d’Història de Santandreu, serà l’encarregat de presentar i explicar la tesi doctoral sobre la vila de Berga.La tesi faen l'època esmentada: una vila reial situada al Prepirineu, de dimensions mitjanes, de carrers estrets i poques places, poblades per un ampli ventall humà que aniria des dels rics mercaders fins als esclaus, passant per un bon nombre de gent dels oficis més diversos. La vila estava relativament ben comunicada amb l'exterior per camins rals que la unien amb ciutats importants, com Barcelona, i per tota una xarxa de camins secundaris que portaven fins als nuclis poblats més propers.La principal activitat econòmica de la Berga baixmedieval era la manufactura de teixits de llana i relacionada amb aquesta trobem un gran nombre de paraires, teixidors, tintorers i sastres. La tesi deixa Berga a mitjans segle XV quan, a les portes de l'Edat Moderna, la vila iniciarà una llarga etapa de decadència de la qual no es recuperarà fins a principis del segle XIX amb la substitució de la manufactura de la llana per la del cotó.En l’acte també es projectarà unen què intervindran una desena de persones de diversos àmbits que compartiran anècdotes sobre la historiadora berguedana. En aquesta peça audiovisual intervindran Antònia Parera, Xavi Rossinyol, Montse Gorchs, Emília Rodríguez, Toni Puig, Mn. Ramon Viladés, Josep Maria Salat, Anna E. Puig, Joan Guitart i també hi haurà la col·laboració especial de Jaume Capdevila "KAP". L’acte comptarà amb una actuació, a càrrec de la Berguedana de Folklore Total. Santandreu va morir el 21 de desembre de 2021 . Era llicenciada en Geografia i Història i doctora eni va estar vinculada al món de la docència durant gairebé quatre dècades exercint de catedràtica d’història a l’. També va dedicar-se a l’àmbit de la recerca i va realitzar diversos treballs, va elaborar desenes d’articles i va col·laborar en diferents entitats i mitjans de comunicació de la comarca.