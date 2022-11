La Creu Roja estrena a Berga una exposició fotogràfica sobre l'acolliment familiar

Paraigües per protegir

estrena aquest divendres, 4 de novembre, a Berga, una exposició sobreamb fotografies i un muntatge obra del berguedàLa mostra vol donar a conèixer la figura de l'acolliment familiar en què el mateix Xoy, amb la seva dona,r, fa anys que col·laboren. L'exposició es podrà veure a ladel 4 al 19 de novembre. Aquest divendres, a les 7 de la tarda, se'n farà la inauguració en un acte en què intervindran Xoy i Soler per explicar la seva experiència com a família acollidora.L'acolliment familiar és una mesura de protecció per aque, per diverses causes, no poden viure amb la seva família. El nucli familiar que els acull ofereixnecessari per al desenvolupament social i personal dels infants mentre no és possible que tornin amb la seva família.L'exposició s'estructura a partir de. Segons Xoy, el paraigua és "l'eina que tots tenim interioritzada com a mesura de protecció que evita que ens mullem quan plou" i ho compara amb la funció que té l'acolliment familiar: "No és aquest l'objectiu?", es pregunta.L'exposició que ara s'inaugura a Berga i que voltarà per Catalunya s'uneix a partir d'unque representa el vincle i la voluntat de donar continuïtat i estabilitat emocional a l'infant acollit.Xoy és arquitecte de professió, va ser regidor de Cultura i tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Berga i és aficionat a la pintura i a la fotografia. Des del 2009, s'hi ha dedicat amb més intensitat: participant en cursos i tallers, en exposicions col·lectives de l'AFTDAO i en diverses mostres individuals. Xoy ha estat premiat en la lliga de la Federació Catalana de Fotografia, que també li ha atorgat el títol d'excel·lència.