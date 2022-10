Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 29 d'octubre

Les activitats tindran lloc durant tot el dissabte entre el Camp del Roser i el passeig del Raval. Els veïns i visitants podran passejar pel recinte firal amb parades de tota mena, mentre que un dels principals atractius d’aquest certamen, la mostra ramadera, es podrà visitar des de les 10 a la 1 del migdia. Les propostes s’iniciaran a les 10 del matí amb un esmorzar popular al mateix espai de l’exposició del bestiar.

-20 h - Pl. St. Pere: Ruta: La Berga negra-22 h - Convent de St. Francesc: Ruta: Campanades a mitjanitCal inscripció prèvia a l'Ajuntament.Xerrada sobre l'arquitecte Alexandre Soler i March, creador de varis edificis emblemàtics de les Colònies. A càrrec de Raquel Lacuesta.



CERCS | Xerrada: 100 anys de l'excavadora Bucyrus

Amb motiu de Setmana del Turisme Industrial 2022, el museu de les Mines de Cercs celebra els 100 anys de l'excavadora Bucyrus amb una conferència in situ a càrrec de la restauradora Violant Bonet. La xerrada forma part del projecte + 100 PECES CENTENÀRIES I repassarà el funcionament d'una màquina com la Bucyrus: des de la crema del carbó i producció de vapor per accionar pistons fins al seu maneig a les mans dels operaris. També se centrarà a explicar en què va consistir la restauració que es va dur a terme entre els anys 2019 i 2020.



L'excavadora Bucyrus va ser fabricada l'any 1922 a Ohio, Estats Units. Tot i que mai treballaria a la comarca del Berguedà, va cremar i funcionar gràcies al carbó que sortia de les mines de Fígols, i acabaria treballant en diverses obres públiques i privades a Barcelona i Sitges fins a l'any 1960.

Museu de les Mines de Cercs | 11 h



SALDES | Fira d'artesania i pedrafest

Activitats durant tot el dia: tallers participatius, música al carrer, conta contes, narracions de por, llegendes teatralitzades, concert de Blues, bicis fabricadores de crispetes i molt més.

Saldes | Tot el dia



SALDES | Concert: Big Mama

Festival de Música als Micropobles. Cançons i històries de les dones i el Blues. L'entrada té un cost de 10 € – venda anticipada a l’Ajuntament i l’oficina de turisme de Saldes.

Església de Sant Martí | 18 h | 10 €



VALLCEBRE | 8a Festa Grups Folks del Berguedà

-17 h inici de la festa amb cercavila de músics i acordionistes de la zona (i tots els que vulgueu) pels carrers del poble.

-17.45 h taller d’una dansa de la comarca a càrrec de l’Esbart Queralt de Berga

-18 h Concert ball amb BERGUEDANA DE FOLKLORE TOTAL

-19.45 h Concert ball amb V9BAND

-21.15h taller d’una dansa tradicional a càrrec de l’Esbart Queralt de Berga

-21.30h Concert bal amb RÚSTIK’S DE VALLCEBRE

Sala Polivalent | 17 h - 21.30 h





Diumenge, 30 d'octubre

Ball a càrrec d'Alicia i Alberto-11:30 h - Pl. del Forn: Espectacle familiar: "Tot sol... i núvol" amb la Companyia Le Puant (en cas de pluja, Cinema Catalunya-C. Major, 33)-17 a 23:59 h - Pl. de Sant Pere, Voltes de Claris:L’encant de les ànimes: Fira tradicional amb parades d’antiquaris, brocanters, productors agroalimentaris i artesansberguedans.-17 h - Pl. del Carme: Joan i Pepe, màgia per a nens (i adults!)-18 h - Pl.del Carme: Recital de poesia: La mort ens parla en vers** (En cas de pluja, Sala de Plens de l’Ajuntament de Berga)-17 a 20 h - Pl. de Sant Pere: Jocs amb l’Anònima-19 h - Pl. de Sant Pere: Ruta: Els dies foscos*-20:30 h - Voltes de Claris: Relats de misteri i imaginació*-21 h - Pl. del Carme: Concert: Mar Pujol** (En cas de pluja, cal Blanxart - C. Buxadé, 18-20)-21:30 h - Voltes de Claris: Relats de misteri i imaginacióUn dia farcit d’activitats culturals de diferents àmbits. Proposta guanyadora dels pressupostos participatius del 2022.

- Espectacle: Tot sol… i núvol / 11:30 h Pl. del Forn

Un pallasso innocent però conscient que té qualsevol recurs per combatre l’avorriment. Una cadira per seure, per jugar, per ballar i per a mil històries més, i una maleta que no sabem què hi ha a dins. Obra de la Companyia Le Puant.

Berga | Tot el dia



- Recital de poesia: La vida i la mort / 18 h Pl. del Carme

Un recital de poemes d’autors locals sobre la vida i la mort. Activitat organitzada per Òmnium Cultural del Berguedà.



- Concert: Mar Pujol / 21 h Pl. del Carme

Música, dones i vida rural. Aquests són els tres pilars que inspiren les composicions de la guitarrista i cantant del Lluçanès Mar Pujol. Melodies carregades d’aire pur i resistència popular, que s’enfilen en una proposta terrenal i etèria a la vegada.

Berga | Tot el dia



BERGA | Fira l'encant de les ànimes

Una fira tradicional amb parades d’antiquaris, productors agroalimentaris i artesans berguedans.

Barri Vell | Tota la tarda i vespre



BERGA | Cinema: Viaje al paraiso

Una parella divorciada s’uneix i viatja a Bali per intentar evitar que la seva filla, perdudament enamorada, cometi el mateix error que creuen que van cometre ells fa 25 anys.

Teatre Patronat | 18 h | 5 euros socis - 6 euros no socis



CAL ROSAL | Mercat de Productors del Berguedà

Parades de productors de la comarca durant tot el matí

Porta del comerç | Tot el matí



LA POBLA DE LILLET | Ball

Gran ball inici de temporada amb Elisabeth Majoral. A la mitja part hi haurà una quina.

Saló la flor | 18 h | 7 euros