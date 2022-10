Bagà aprova el projecte definitiu de la reforma de la plaça Porxada

L'Ajuntament de Bagà ha aprovat aquest dijous en sessió plenària el projecte definitiu de la reforma de la. La proposta ha tirat endavant gràcies al suport de l'equip de govern, qui també ha aprovatl'inici de l'expedient de contractació per a la realització de les obres.El projecte no ha estat absent de polèmica entre alguns sectors del municipi. Després de conèixer la proposta, un grup de veïns contraris al projecte es va organitzar enque durant les darreres setmanes ha fet diverses accions de protesta per demanar l'aturada del projecte i obrir-lo a consulta ciutadana. L'última va ser l'entrada a l'Ajuntament decontràries al projecte, que ja han quedat resoltes.Els opositors insisteixen que les obres haurien d'anar encaminades "al soterrament de tots els serveis i a la substitució del paviment, sense rebaixar de la cota actual ni la introducció d’elements que comportin pèrdua de superfície útil i que fan perdre l’estètica medieval actual".Per la seva banda, el regidor d'Urbanisme,, defensa que el seu equip "continua el projecte que havia engegat l'anterior govern" i subratlla la importància de l'obra per "solucionar problemàtiques relacionades amb l'estat de conservació de la plaça i les humitats que presenta la recollida i evacuació de les aigües pluvials". Camps assegura que el projecte preveu "conservar l'essència medieval de l'espai" i remarca que ha estat redactat per arquitectes i historiadors especialitzats en la conservació i preservació del patrimoni del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de la Barcelona.com igualar el nivell de la plaça amb el del porxo inferior o incorporar la porxada superior a l’espai central de la plaça mitjançant la creació d’una bancada per afavorir les circulacions transversals i alhora ser un espai d’estança. La plaça es va pavimentar per primera vegada a finals dels anys 60 del segle XX, té dos porxos que es troben en cotes diferents: els porxos de la banda nord estan elevats quasi un metre respecte del nivell de la plaça, mentre que els de la banda sud es troben un o dos graons per sota.