El GDNB presentarà mocions a tot el Berguedà contra el projecte de la central hidroelèctrica de la Baells

L'alcalde de la Nou evita pronunciar-se

Un projecte privat per treure el màxim rendiment econòmic

inicia els primers passos per aturar el projecte de la nova central hidroelèctrica a la Baells. L'entitat ha anunciat que presentaràper aconseguir el posicionament contrari a la proposta. De moment, el text ja s'ha entrat a Berga, que el debatrà durant el ple municipal del pròxim 3 de novembre.L'entitat també ha presentat un plec ambper la retirada del projecte i ha demanat ser part implicada en el pla al·legant que és l'entitat ecologista "de referència" al Berguedà, amb 31 anys d’història.El Grup de Defensa del Berguedà va ser dels primers actors de la comarca que va posar el crit al cel en donar-se a conèixer el projecte de la central. Considera que és "una barbaritat" i s'oposa frontalment al seu desplegament. Entre les raons, assenyala que la Baells i el seu entorn "no és el lloc adient per a construir-hi la central hidroelèctrica degut a la inestabilitat tectònica del terreny, l’enorme impacte ambiental que patiria la zona, la pèrdua de pastures de muntanya i terra fèrtil, així com les conseqüències per la gestió de l’aigua del pantà en època de sequera". De fet, el mateix avantprojecte alerta que les obres tindrien unsobre el terreny i la seva biodiversitat.De seguida, l'entitat ecologista va anunciardes de tots els fronts possibles. Per ara, ha començat l'ofensiva a través de la, però preveu anunciaramb l'objectiu que s'aturi la tramitació del projecte i s'aturi definitivament. L'oposició al pla que lidera el GDNB també ha rebut el suport de diferents usuaris a les xarxes socials i d'organitzacions i moviments socials anticapitalistes de la comarca.Per la seva banda, des de la, un dels municipis que patiria una major afectació amb la construcció d'un embassament al, eviten pronunciar-se. El seu alcalde,, vol esperar a rebre tota la documentació i estudis pertinents per valorar els pros i els contres de la proposta. També defensa que, un cop tinguin els documents i abans de prendre una decisió, consultarà de "forma informal" els veïns perquè "tothom hi pugui dir la seva". El projecte de la central hidroelèctrica reversible a la Baells l'impulsa l'empresa madrilenyadel grup inversor. La instal·lació se situaria entre els municipis de Cercs i la Nou de Berguedà, i serviria per generar electricitat a través d'un. L'objectiu de l'empresa és generar(539 megawatts) i treure'nEl pla preveu la creació d'una, just davant del Serrat del Gall, i la construcció d'un, una zona de pastures d'especial protecció a la Nou de Berguedà. Actualment, es troba en fase d'avantprojecte i s'ha informat els ajuntaments de Cercs, la Nou de Berguedà i l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que estudien la proposta.