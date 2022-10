Berga reivindica Josep Maria de Martín amb una exposició que descobreix totes les seves facetes

Edició d’un catàleg de l’exposició

Horaris de l’exposició

Activitats complementàries

El Convent de Sant Francesc acull des d'aquest dijous l'exposició que ret homenatge a la figura de. La mostra vol donar a conèixer l'artista berguedà des de la. La proposta vol apropar i fer "més accessible" la figura de l'artista a tots els públics.Els comissaris de l'exposició són els artistes berguedans, deixebles i amics de De Martín. Amb aquesta obra han volgut reivindicar una de les figures més importants de la ciutat i de la cultura catalana de la meitat del segle XX. S'hi exposen totes les seves facetes: la pintura, la poesia, el grafisme, els dibuixos, l'escriptura, el ninotaire, el crític d'art, l'activista cultural o el pedagog. I també s'aborda la seva vessant més personal, imprescindible per entendre el conjunt de l'obra.Tal com ha explicat, "a Berga tothom el recorda com una persona molt seriosa que passejava amb un gos estrany". Per això la mostra va més enllà, i ensenya el seu rigor extrem a l'hora de fer la feina, el seu sentit de l'humor i les seves inquietuds intel·lectuals. L'exposició vol ser "un primer pas" després d'anys de la seva mort, per seguir reivindicant-lo i donar-lo a conèixer perquè "és un pou sense fons" i "mereix moltes més investigacions".En aquest sentit, Capdevila ha volgut agrair els esforços de moltes persones que, gràcies a la seva generositat, s'ha pogut. "Gràcies a l'esforç de l'Ajuntament, a la família de Martin, a les persones del seu entorn i amics, i a l'àmbit de recerques que ha fet possible el catàleg de l'exposició", ha dit Capdevila.Per la seva banda,ha explicat que han creat una exposició que permet a una persona amb les mans a la butxaca visitar-la, però que també és per aquells que hi vulguin passar dies i hores.Per la seva banda, l'alcalde de Berga,, ha dit que l'estrena de l'exposició suposa "un dia gran per la ciutat" i ha posat en valor el seu paper d'aproximació. Per una banda, per aquelles persones que el van conèixer i que s'hi sentiran "reflectides". Per l'altre, per aquells que encara l'hagin de descobrir. Sànchez l'ha anomenat com un dels artistes "més importants de la ciutat". L'exposició estarà oberta a partir d'aquest dijous 27 d'octubre i no té una data concreta per a la seva fi. L'alcalde ha detallat que s'allargarà com a mínim durant tot el Nadal, amb l'objectiu que hi passin el màxim nombre de persones possible i fer arribar la figura de l'artista entre els més joves, que visitaran l'exposició a través de sortides organitzades des dels instituts.ha impulsat l’edició del catàleg de l’exposició, que recull el material de la mostra., membre l’entitat s’ha mostrat agraït de poder participar en el projecte i ha volgut destacar la qualitat del catàleg, assegurant que "és magnífic, tant la part de documentació que ha fet el Jaume, com el disseny fet pel Salvado". Cunill ha reiterat la voluntat de l’Àmbit de Recerques del Berguedà de "continuar treballant en tot allò que contribueixi en divulgar el coneixement sobre Josep Maria de Martín". El catàleg es podrà adquirir a la recepció del Convent de Sant Francesc.L’exposició es podrà visitar al Convent de Sant Francesc, a partir d'aquest dijous 27 d’octubre,, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h. A partir del 2 de gener, la mostra estarà oberta els, d’11 a 14 h i de 17 a 20 h.La mostra comptarà amb la programació de. El dissabte, 19 de novembre (18 h) hi haurà una conferència i presentació del llibre "Gabriel Ferrater. L’art de la pintura", a càrrec d’Abel Figueres, llicenciat en Belles Arts, catedràtic d’Ensenyament Secundari i professor del Batxillerat d’Arts Plàstiques, Imatge i Disseny.El dissabte, 3 de desembre (12 h), es farà una visita guiada amb els comissaris de l’exposició, els artistes Salvador Vinyes i Jaume Capdevila "KAP". Per participar en aquesta activitat, caldrà inscriure’s al Museu Comarcal de Berga, enviant un correu electrònic a l’adreça aj022.ofturisme@ajberga.cat o al telèfon 93 821 13 84.