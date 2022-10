«Un error material» en l'adjudicació dels punts va determinar el fals guanyador dels nous vestits dels Gegants de Patum

Aquest divendres finalitza el termini i es comunicarà de manera oficial el nou resultat a les dues parts implicades en el concurs. L'alcalde ha explicat que els grups municipals seran informats dels canvis aquest dijous durant la comissió informativa perquè creu que "era més important que els primers a rebre la notificació fossin els concursants".



Sànchez ha mostrat "sorpresa" amb la "rectificació" que exigeixen des de Junts. En aquest sentit, ha recordat que durant el ple de setembre, en resposta a una pregunta del PSC que demanava la revisió del concurs, "el govern ja va explicar que si es produïa algun error en el concurs, aquest seria esmenat".



L'alcalde ha reconegut que l'error pot comportar un sobrecost, però ha subratllat que seria "molt petit". La part fins ara guanyadora pot presentar una demanda de danys i perjudicis i reclamar els costos econòmics relacionats amb els nous vestits que hagi assumit durant aquest darrer mes i mig, des que al setembre se li va comunicar que era l'opció vencedora.



S'estrenaran els nous vestits durant la Patum del 2023?

A partir d'ara, un cop resolt el recurs i havent informat les dues parts del nou guanyador, s'obre un període de 30 dies per a la presentació d'al·legacions, un fet que pot dilatar els terminis previstos. En un inici, l'Ajuntament es mostrava convençut que els Gegants podrien lluir els nous vestits durant la Patum del 2023. Ara, Sànchez, no ha volgut posar una data concreta, diu que no és impossible arribar a temps per Patum, però també ha deixat clar "que no correrem més del compte perquè volem que els vestits estiguin ben fets".



Així seran els nous vestits dels Gegants de la Patum



Aquest divendres finalitza el termini ia les dues parts implicades en el concurs. L'alcalde ha explicat que els grups municipals seran informats dels canvis aquest dijous durant la comissió informativa perquè creu que "era més important que els primers a rebre la notificació fossin els concursants".Sànchez ha mostrat "sorpresa" amb la "rectificació" que exigeixen des de Junts. En aquest sentit, ha recordat que durant el ple de setembre, en resposta a una pregunta del PSC que demanava la revisió del concurs, "el govern ja va explicar que si es produïa algun error en el concurs, aquest seria esmenat".L'alcalde ha reconegut que, però ha subratllat que seria "molt petit". La part fins ara guanyadora pot presentar una demanda de danys i perjudicis i reclamar els costos econòmics relacionats amb els nous vestits que hagi assumit durant aquest darrer mes i mig, des que al setembre se li va comunicar que era l'opció vencedora.A partir d'ara, un cop resolt el recurs i havent informat les dues parts del nou guanyador, s'obre, un fet que pot dilatar els terminis previstos. En un inici, l'Ajuntament es mostrava convençut que els Gegants podrien lluir els nous vestits durant la Patum del 2023. Ara, Sànchez, no ha volgut posar una data concreta, diu que no és impossible arribar a temps per Patum, però també ha deixat clar "que no correrem més del compte perquè volem que els vestits estiguin ben fets".

Un "error material" en l'adjudicació dels punts segons el criteri d'edat és el que explica que eldeterminés un fals guanyador. Així ho ha explicat aquest dijous al matí l'alcalde de Berga,, que ha confirmat - tal com va avançar aquest dimecres Junts en roda de premsa - que la proposta vencedora és l'anomenada, i no l'opció "Una mirada al passat", tal com es va anunciar el setembre.L'alcalde ha explicat que el 6 d'octubre, la proposta inicialment perdedora ("Els nostres avis") va presentar un, i és en aquell moment que l'Ajuntament va adonar-se de l'error en el criteri d'edat, que li va sumar uns punts que no corresponien a l'opció "Una mirada el passat", un fet que li va donar més puntuació que la proposta "Els nostres avis", guanyadora de la votació popular, i la va fer vencedora. Automàticament, ha relatat Sànchez, l'Ajuntament va iniciar els tràmits per resoldre l'error, seguint els terminis i els passos que estableix la normativa.