Ivan Sànchez alerta de trencar relacions amb el Consell Comarcal per una reunió «a esquenes» de l'Ajuntament sobre el porta a porta

L'alcalde de Berga, Ivan Sànchez, ha mostrat malestar aquest dimecres davant el ple del Consell Comarcal del Berguedà per la trobada que l'ens comarcal va celebrar aquest dimarts "a esquenes" amb Bergacomercial per parlar sobre el pla de xoc del porta a porta al Barri Vell de la ciutat. Segons l'alcalde, el Consell va mentir als assistents quan va explicar que l'Ajuntament no hi era per "una manca de prioritats" i ha recordat que no es va convocar cap representant del consistori.



A Sànchez també l'ha molestat que el Consell digués als assistents que el pla contra els abocaments de residus al Barri Vell no funciona per la part que correspon a l'Ajuntament. El Consell, en canvi, va defensar que sí que complia amb la seva feina. Tot plegat Sànchez ho considera un '"insult" i ha assegurat que s'ha travessat una línia vermella. En conseqüència, ha alertat de trencar les relacions amb el Consell i ha avisat que "molt difícilment" es podrà tornar a anar de la mà i teixir confiances.

De seguida, el president del Consell Comarcal,, ha sortit al pas. El president ha adreçat unes disculpes a Sànchez "per si havia interpretat que la reunió es va fer a esquena de l'Ajuntament". Lara ha explicat que no té tots els coneixements de com es va desenvolupar la trobada i s'ha compromès a celebrar unai, si cal, demanar disculpes. El dirigent ha volgut reconduir la situació i ha alertat a Sànchez que trencar les relacions amb el Consell només serviria per triar per terra tota la feina feta a Berga. "No funcionarà i no servirà de res", ha alertat Lara.L'alcalde Sànchez considera el Consell ha actuat amb una "falta de responsabilitat" i l'ha emplaçat a tenir "la mateixa responsabilitat i lleialtat" que l'executiu comarcal ha demanat a la CUP pel comunicat que la formació anticapitalista va publicar sobre la gestió del porta a porta . Les acusacions "d'incompetència i mala gestió" no van ser ben rebudes per part del Consell, qui aquest dilluns va respondre amb un altre comunicat on defensava la feina feta des de l'ens comarcal i els seus tècnics . Lara ho ha repetit durant la seva intervenció i ha assegurat que es va sentir "decebut" pel contingut del comunicat. Des de la CUP,ha insistit que la crítica de la CUP assenyalava la gestió política del servei i que en cap cas feia referència a la feina que fan els tècnics i el personal del Consell.