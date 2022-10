Junts explica que un error en el criteri d'edat va determinar un fals guanyador dels nous vestits dels Gegants de la Patum

Regidors del grup municipal de Junts per Berga han explicat aquest dimecres davant els mitjans de comunicació que el concurs dels nous vestits dels Gegants de la Patum va determinar un fals guanyador per un error en el criteri d'edat. Per tant, la proposta "Una mirada al passat" no seria la vencedora, sinó que correspondria a l'opció "Els nostres avis".



La formació assenyala a un error d'adjudicació en el criteri d'edat, que és un dels criteris que conformen la puntuació final del jurat. Les bases del concurs detallen que aquelles persones o equips de persones que la seva edat sigui de 30 a 34 anys o menys, o de 29 anys o menys rebran 10 i 20 punts respectivament. En canvi, si la persona o més de la meitat de les persones que es presenten en equip tenen una edat de 35 anys o més, la puntuació serà 0.

Segons Junts, l'equip, que va sumar els punts en el criteri d'edat i que va ser guanyador, estava format per dues persones, una de les quals complia amb el requisit d'edat per sumar puntuació i l'altra no. Per tant, no li pertocava la suma de punts que va rebre. En canvi, l'altra proposta,, que es va anunciar com a perdedora, expliquen que hauria d'haver rebut els punts perquè complia amb els requisits.Això, segons afirma Junts,, que hauria esdevingut la proposta guanyadora del concurs. De fet, va ser la vencedora dela votació popular (50 punts), però l'avaluació del jurat qualificador li va atorgar només 30 punts. En canvi, la proposta "Una mirada al passat", que va quedar per sota en la votació popular (46,24 punts), va rebre 47,50 punts del jurat qualificador i va esdevenir la guanyadora.El portaveu de Junts,, considera que l'error "és greu" i creu que comportarà "costos a la ciutadania perquè s'haurà d'indemnitzar aquells a qui ja s'ha adjudicat la contractació", també assenyala que "suposarà retards" en l'execució dels nous vestits i que podria ser "que no estiguin llestos per la Patum del 2023".Aymerich ha subratllat que aquest és "un exemple més de mala gestió del govern en l'àmbit de la contractació" i ha exigit "un canvi contundent" en aquesta àrea, que arrossega diversos problemes amb contractes caducats, com el de neteja o el de camins escolars. El portaveu ha lamentat "la falta de comunicació del govern" sobre l'afer, considera que s'hauria d'haver explicat abans a la resta de grups municipals. Junts se'n va assabentar per "canals extraoficials". Segons ha afirmat el mateix regidor, el govern té previst explicar-ho aquest dijous en la Junta de Portaveus, però Junts s'ha volgut avançar a explicar-ho a la ciutadania perquè considera que l'Ajuntament no ha actuat correctament.Per la seva banda, el regidor de Junts,, ha exposat diverses demandes dirigides al govern de la CUP i ERC. Junts insta l'alcaldea explicar "públicament a la ciutadania l'error i depurar responsabilitats". També demana que l'Ajuntament reconegui "que no ho ha fet bé". A més, exigeix que el consistori elabori una "planificació correcta de la contractació" i que "no es contractin serveis erròniament".