El departament d'Acció Climàtica contractarà ramats de bestiar per prevenir incendis

Un pla que ha d'unir "tots els esforços"

Teresa Jordà en la presentació del pla ramader Foto: Pau Masó

1.000 explotacions menys en 10 anys

El Departament d'Acció Climàtica ha presentat aquest dimecres el, un document que reuneixper fomentar i potenciar el sector ramader al país. El pla mira elcom a data final per desenvolupar unes accions que no tenen un finançament tancat i que es dotaran de recursos a mesura que es vagin concretant.Una de les mesures que ja està més avançada és la d'. El Departament té previst fer contractes amb ramaders perquè els seus ramats facin feines de manteniment de boscos durant tot l'any. "Impulsarem contractes per ramats que pasturin amb finalitats de prevenció d'incendis. Seran pagaments per serveis ambientals i un instrument innovador i reclamat durant anys pel sector primari", ha dit la consellera d'Acció Climàtica,Aquestestà previst que es comenci a instaurar al primer trimestre de l'any que ve (abans de l'inici de la campanya forestal) a zones de major risc d'incendi del país com el litoral o prelitoral i en espais naturals protegits.Fins ara, es donaven ajuts a ramaders per la gestió forestal que feia el seu ramat, ara es preveu que s'estengui i es millori aquest finançament per permetre que la conservació dels boscos sigui permanent durant tot l'any ii no arriben a tots els indrets del bosc. La iniciativa serà finançada amb fons del Departament d'Acció Climàtica i vol oferir als ramaders una nova línia de negoci als seus ramats, ja que podrà ser exclusiva o compatible amb altres activitats que es derivin del bestiar.Els ramats antiincendis són una de les mesures que inclou un Pla de Ramaderia Extensiva que neix d'una diagnosi feta el 2020 i d'un procés participatiu els últims mesos amb 247 persones, més de la meitat de les quals provinents del sector ramader. Segons Jordà, fins ara hi haviaper fomentar la ramaderia catalana. Ara, el nou pla "vol concentrar tots els esforços" per aconseguir una millora en un sector que està en "profunda crisi".Entre la setantena de mesures que inclou el pla, hi hacom l'ós i el llop, posar en marxa una reforma fiscal que castigui els sistemes ramaders que contaminen més,que ajudi al relleu de finques, crear una xarxa d'escorxadors de baixa capacitat, facilitar espais web comuns per la venda de productes als ramaders os. De cara al 2023, el Departament vol tirar endavant algunes de les mesures que inclou el Pla com la convocatòria d'ajuts per a l'adquisició d'estructures sanitàries o connectar emprenedors per donar valor, per exemple, a la llana de l'ovella del Ripollès.Acció Climàticaclau per planificar i pressupostar la majoria de propostes que recull el Pla de Ramaderia Extensiva de Catalunya. De moment no s'ha estimat una inversió global, però sí que s'ha marcat el 2030 com a data final per desenvolupar la setantena d'accions.Es calcula que només el 5% de la superfície de Catalunya està ocupada per pastures i aquestes es concentren, principalment, en zones d'alta muntanya. Actualment a Catalunya hi ha. Osona és la comarca amb més explotacions ramaderes (408) seguida del Ripollès (367), l'Alt Urgell (315) i la Garrotxa, el Berguedà i la Cerdanya amb unes 300.Un dels sectors que més ha patit el deteriorament del sector ramader català és el boví. Segons la diagnosi feta amb el Pla de Ramaderia, del 2008 al 2019d'aquesta mena. Pel que fa al cabrum, el nombre d'explotacions va remuntar des del 2008, però va baixar lleugerament a partir del 2016, una tendència semblant també l'ha seguit el sector oví.