Neix una cooperativa al Berguedà pel transport i la comercialització conjunta de productes agroalimentaris

El Berguedà compta amb una nova cooperativa que neix amb l'objectiu d'oferir unaa tots elsde la comarca. Sota el nom de, l'entitat pretén organitzar conjuntament el transport dels diferents productes de la comarca per distribuir-los arreu de Catalunya. De moment, la cooperativa compta ambi espera convertir-se en tot un referent.L'entitat impulsora del projecte ha estat la. La seva directora,, explica que la idea va néixer durant la pandèmia, quan es va posar de manifest la necessitat d'organitzar conjuntament el transport de mercaderies entre els petits productors de la comarca. Sánchez subratlla que no tenia cap sentit que cadascú hagi de transportar el seu producte per Catalunya de manera individual quan es pot fer de forma conjunta.Amb aquest objectiu, la Fundació Horitzó Berguedà va veure la possibilitat d'optar a les. Un cop rebuda l'ajuda, l'entitat va contractar a, que va ser l'encarregat de construir la cooperativa, fer-ne el pla de viabilitat i contactar amb els productors de la comarca.Fa dos mesos es va posar en marxa unaamb el funcionament del servei de transport. A partir del novembre està previst que la cooperativa funcioni amb totes les garanties i passi en mans de Coop Berguedà, deixant enrere el lideratge de Francesc Ribera i la Fundació Horitzó Berguedà, que fins ara han tingut un paper d'acompanyament i lideratge. Això permetrà crearque es destinaran a la gestió, el transport i la comercialització.Actualment, la cooperativa té. Entre aquests hi ha Delícies del Berguedà (Berga), Ecoavícola (Bagà), Cal Pauet (l'Espunyola), Salt del Colom (l'Espunyola), Cal Rovira (Sagàs) i Caus (Puig-reig). L'abast d'acció és de, entre les quals, hi ha tota l', que és on es ven més quantitat de producte., soci productor d'Ecoavícola, explica que les rutes s'han creat segons la clientela dels socis. La idea, subratlla, és anar-les adaptant a les necessitats dels nous productors que s'adhereixen a la cooperativa. Segons explica Casanovas, ja hi ha diverses empreses que s'han interessat en el projecte o que estan pendents d'entrar.Per adherir-se a la cooperativa cal pagar una, que en cas de sortir-ne, serien retornats. Un cop dins, es pot optar al servei de logística, comercial o als dos alhora. Pel que fa al, es paga segons el volum de les mercaderies. El cost de la, es calcula segons un percentatge de comissió que es destina al grup amb l'objectiu de fer-ho a preu de cost. La cooperativa ja ha posat en marxa unaper tots aquells productors interessats a formar-ne part.Casanovas també posa en valor els beneficis del nou servei, assenyala que el repartiment conjunt permet optimitzar molt la feina, reduir els costos de transport, recuperar clientela, fidelitzar l'actual i arribar a nova. Els dos mesos de funcionament els valora positivament i fa unaa la cooperativa per fer créixer l'àmbit d'actuació i poder fer arribar els productes del territori arreu de les comarques.De moment el projecte es troba en fase de consolidació i només ofereix el servei de logística. Tanmateix, hi ha la voluntat d'estendre'l i sumar productors. En aquest sentit, la cooperativa ja prepara el servei de comercialització, que consistiria a vendre de manera conjunta els productes dels socis amb l'objectiu de crear un. La idea és que el comercial expliqui tota la gamma de productes dels sòcis de la cooperativa als clients als quals es reparteix.A mitjà termini, la cooperativa també preveu disposar d'. Aquest nou espai serviria per donar feina a, segons ha explicat la directora de la Fundació Horitzó Berguedà.