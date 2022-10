Clàudia Sabata protagonitza la campanya de la Diputació que reivindica la pràctica esportiva femenina

Anàlisi de la perspectiva de gènere al món esportiu local

#NoHoDeixis i #LesDonesFemEsport. Aquests són els missatges de la nova campanya de laque reivindica la pràctica esportiva femenina i que vol frenar la taxa d'abandonament de les dones en l'esport, que es produeix abans que els homes. La corporació ha presentat aquest dimarts la campanya amb el llançament dede dones esportistes de diferents modalitats i comarques de la província de Barcelona. Entre aquestes, hi apareix la berguedana, que és esquiadora i corredora professional.L'atleta de l'equipi membre delreivindica l'esport com una forma de viure i destaca els beneficis que comporta la seva pràctica en molts àmbits de la salut. En el vídeo, Sabata explica que abans de córrer, jugava a un equip de futbol del Berguedà, i que s'havia trobat amb persones que li havien dit que no era un esport adequat per a les dones. Amb el seu testimoni, la Diputació volLa campanya s'inclou dins de les accions que la Diputació de Barcelona està duent per donar èmfasi a l'esport femení i per animar a la pràctica esportiva a les nenes, noies i dones, tenint en compte que sóncom la priorització dels estudis, de les activitats socials i les amistats.La Diputació impulsa aquesta campanya de foment de l'esport femení per reforçar els índexs de la pràctica esportiva de la província de Barcelona. Avui dia, elen alguna de les 9.000 instal·lacions esportives o bé al medi natural, sense deixar de banda el potent teixit associatiu del territori format per més de 5.800 entitats esportives i més de 60 federacions.La corporació també dona suport als governs locals de la província amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la ciutadania a través de la pràctica esportiva, l'assoliment i manteniment de la xarxa d'equipaments esportius i la innovació dels serveis esportius municipals.La Diputació ha realitzat l'estudi "La incorporació de la perspectiva de gènere en el sistema esportiu local", que ha comptat amb la participació de més de 15 ajuntaments i entitats esportives femenines de la província.Aquesta anàlisi permet tenir un mapa de la situació als municipis en funció del nombre d'habitants que hi viuen. A les ciutats de més de 50.000 persones s'ha detectat que, en genera,fet que provoca dificultats per tirar endavant certes iniciatives relacionades amb la igualtat de gènere; situació que s'agreuja amb la davallada en la pràctica esportiva de noies a partir de l'adolescència.D'altra banda, en les ciutats d'entre 20.000 i 50.000 habitants ja es té en compte els criteris d'equitat de gènere en la cessió d'ús dels espais municipals, tot i que més de la meitat de l'activitat esportiva està en mans privades.Finalment, en els municipis de més de 20.000 persones s'ha detectat una manca de clubs esportius que facin activitats no relacionades amb l'esport, fet que implica una dificultat a l'hora de tirar endavant iniciatives esportives més enllà del que ja realitzen. En aquests municipis, de l'estudi se'n desprèn que els esports de les entitats federades acostumen a ser masculinitzats.