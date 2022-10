L'alcaldessa d'Alpens pren el relleu de Rosa Vestit com a delegada del Govern a la Catalunya Central

Aquest dimarts, 25 d'octubre, s'ha fet públic el nomenament de(ERC) com a novaa la vegueria de la. L'alcaldessa d'Alpens (El Lluçanès) pren el relleu dedesprés de ser destituïda del seu càrrec per la sortida de Junts per Catalunya del Govern de la Generalitat de Catalunya.Montse Barniol ési compta amb un ampli coneixement de l'administració local. Ha tingut responsabilitat a diferents àmbits, tant a l'administració com entitats, on ha incidit a l'Ajuntament d'Alpens, al Consorci del Lluçanès, a l'associació de Micropobles, a la Xarxa de Custòdia de Catalunya, o a la Direcció General d'ecosistemes forestals i gestió del medi al DARP. Ha participat de diversos òrgans de decisió, gestió, control, i supervisió de programes i polítiques, sobretot de desenvolupament local i en àmbit rural.