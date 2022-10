Denuncien cinc pescadors furtius que havien capturat il·legalment 21 truites al Berguedà

han denunciat cinc pescadors furtius per haver capturat de manera il·legalal Berguedà. Segons informa el cos, les cinc persones estaven pescant amb la modalitat deen una zona on només es pot practicar la pesca sense mort.Els agents han comissat als infractors elsi també els. En concert,les cinc persones han estat denunciades per no tenir llicència de pesca, no disposar del permís de la zona de pesca controlada, utilitzar esquers prohibits, utilitzar arts de pesca prohibides, pescar amb mort en una zona sense mort i incomplir les condicions de pesca de la