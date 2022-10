​L'antiga farmàcia Homs de Gironella estrena un nou espai on exposa la seva història

estrena el nou espai d'exposició permanent, al soterrani del local, que fa un recorregut sobre la seva història, els esdeveniments que han marcat l'evolució de la població i el món de la farmàcia. La inauguració tindrà lloc el pròxim dissabte, 29 d'octubre, a les 12 del migdia. L'acte també inclou una, situat a l'avinguda Catalunya de Gironella. L'accés al nou espai d'exposició és pel passatge Pere Serrats número 4.La Farmàcia Homs va ser fundada per un farmacèutic de Cardona,, que acabat de llicenciar a la Universitat de Barcelona va veure en la vila de Gironella, aleshores sense farmàcia, una oportunitat per establir-s’hi. A finals del segle XIX s’albirava un futur pròsper, amb l’empenta industrial, i amb novetats importants com la construcció de la nova carretera i l’arribada del tren (el carrilet), que més endavant va ser un puntal fonamental per a la indústria tèxtil i les mines de carbó del Berguedà.Miquel Homs i Quer va decidir instal·lar la seva nova farmàcia en aquesta vila que aleshores tenia poc més d’un miler d’habitants, on no hi havia ni metge ni farmacèutic establert. Per tant, la seva presència el va convertir en el. La farmàcia Homs vai va estar en mans de farmacèutics de la mateixa família fins al 2019. De Miquel Homs i Quer a(besnetes del fundador), passant per Marià Homs i Teixidor i Maria del Tura Pla Pla.El 1999 l’activitat farmacèutica es va traslladar a un nou, i la farmàcia antiga va quedar com estava, com a una peça única a Catalunya, mantenint el mobiliari de quan es va crear, amb una col·lecció d’un centenar de pots de ceràmica blanca de l’època fundacional, i amb l’utillatge que explica l’activitat farmacèutica en aquella època en una vila com Gironella.S’hi poden veure elements com el microscopi, la balança de precisió o el pindoler, entre d’altres. També és d’interès el cordialer i al mateix espai es poden veure els vestigis de l’inici del local amb els llums de carbur, els radiadors de ferro colat decorats amb motius florals (una mica més moderns), les pintures de l’establiment, el llum central modernista i la col·lecció de banquetes que duen un particular segell incrustat, amb els símbols de farmàcia, la copa i la serp, que envolta les lletres del cognom de la família. Fa una vintena d’anys, s’hi va fer una important obra de restauració que la va dur a terme una altra besneta del fundador,