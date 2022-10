«El Foraster» a l'Ametlla de Merola és el programa més vist de la seva franja

ha visitat aquest dilluns l'antiga colònia tèxtil de l', al terme municipal de Puig-reig. El presentadors'ha emocionat amb l'estima i cuida que els veïns tenen de les seves tradicions i ha definit la població com "un poble amb un teixit fort, que cuida i cus dia rere dia el seu present i futur". L'emissió del programa ha estat seguida per tot el país, amb unes, "El Foraster" va tancar la seva franja com a(amb 523.000 espectadors i un 25% de quota), unes xifres que el situen com ela Catalunya, només per darrera del "TN vespre".La visita de 48 hores a l'Ametlla ha donat per molt. Masferrer ha gaudit d'una guia turística a càrrec del; ha descobert que l'Ametlla de Merola és el poble que fa més reunions de tot Catalunya; ha conegut l', el mossèn no oficial del poble que ha destapat "un secret a veus" de l'antic bisbe de Solsona,; ha fet de model amb els germans, reconeguts arreu del món per les seves fotografies i vídeos; ha repartit diaris amb l'; ha assistit a uni ha avançat la marxa de l'actual director, en; ha acompanyat a córrer el periodista d'esports de TV3, i ha visitat lade la mà d'antigues treballadores.El capítol ha ofert moments molt especials i emocionants, i els usuaris en fan una valoració molt positiva a les xarxes. No te'l perdis i recupera'l a continuació: