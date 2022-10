La CUP i ERC atribueixen la pujada de la taxa d'escombraries a «la mala gestió» del Consell Comarcal

L'augment d'un 10,2% de la taxa de residus que va aprovar el passat dimecres el Consell Comarcal del Berguedà ha generat controvèrsia. Per una banda, entre la ciutadania, qui no ha rebut amb molt bons ulls passar a pagar dels 125,84 euros actuals als 139 euros a partir del 2023. L'oposició del Consell (CUP i ERC) va votar en contra de la proposta i atribueix la maniobra a "la mala gestió" del Govern del Consell (Junts, PSC, Som Avià i Bagà Endavant). Per la seva banda, el president Josep Lara, ha defensat que l'augment s'ha fet "tenint en compte la situació econòmica actual de la ciutadania" i "per ajustar la recaptació al cost real de la prestació del servei", que actualment arrossega 2 milions d'euros de dèficit i té un cost anual de 5,2 milions d'euros.



La CUP, en un comunicat enviat a la premsa aquest divendres, exposa un conjunt de factors que considera que "grinyolen" en el sistema del porta a porta. En aquest sentit, creu que l'augment de la taxa podria haver estat menor si s'haguessin aplicat "alternatives viables" com "deixar d'afavorir els lobbies comarcals, revisant certes congelacions de la taxa o apujant el rebut a les grans superfícies comercials". La formació també retreu que no s'hagi avançat cap a una taxa en funció de la correcta participació en el sistema o de la generació de residus, tal com havia abanderat el Consell durant la implementació del porta a porta.

Sobre aquesta qüestió, els anticapitalistes creuen que "no té sentit" que en determinats càmpings,"regni el descontrol" en la gestió dels residus i se'ls faci "pagar el mateix" que la resta de persones que compleixen amb el sistema de separació. La CUP acusa el Consell Comarcal de fer "els ulls grossos" en aquests casos. L'escrit també posa el dit en "el sobrecost econòmic que ha generat l’ús de", que no s'han posat mai en funcionament perquè no s'ha aplicat la taxa segons la generació de residus.Els anticapitalistes creuen que durant els quatre anys de porta a porta "hi ha hagut temps suficient per corregir els desajustos" i creuen que si no s'han aplicat les "alternatives per minimitzar l'augment de la taxa és per una". Lamenten que "sigui el poble qui ho acabi pagant". D'altra banda, la CUP remarca que és partidària del porta a porta i posa en valor els resultats del sistema, reflectits en "la reducció de residus a l'abocador comarcal i el posicionament del Berguedà com a comarca capdavantera al país en separació de residus".El Consell Comarcal del Berguedà és l'encarregat de gestionar la recollida de residus, exceptuant. En aquestes dues poblacions, l'Ajuntament és qui assumeix la gestió a través d'una altra empresa.