Membres de la Fundació entreguen un barret de la Patum a Joan Dausà Foto: Joan Obiols

50 anys d'història

L'artistaha visitat aquest dilluns al matíper a conèixer de prop la Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà, que el pròxim dissabte, 12 de novembre, celebra una Cercs amb el cantant de Sant Feliu de Llobregat i la banda berguedana Thug Life.A dos quarts d'onze del matí, vora mig centenar d'usuaris i representants de l'entitat han omplert l'entrada de l'Escola amb gran expectació per l'arribada de Dausà, que ha estat rebut amb música i confeti. Seguidament,, usuària del centre, ha estat l'encarregada de transmetre l'agraïment al cantant per la implicació al concert benèfic amb la lectura d'unes paraules molt sentides de part de tota la Fundació:"Jo mai mai he desitjat que el Joan Dausà toqués per nosaltres. I ens vingués a veure a Berga. I ens alegrés un dilluns a primera hora del matí. I ha sigut així; has parat a casa nostra i podem sentir que junts arreglarem el món. Perquè ara som gegants. I voldríem que aquest moment durés una estona més, uns dies més. Però pensar que ens veurem el dissabte 12 de novembre i cantaràs per nosaltres, ens fa contents i el cor ens diu que tot anirà bé"."En les teves cançons, parles de l’alegria, de l’amor, de la companyia. Així és com ens sentim ara, però realment són tres emocions que coneixem molt bé, ja que ens acompanyen des del primer dia que va néixer l’entitat, ara ja fa 50 anys. Ens fan feliços les teves lletres, l’energia que transmets i, amb el teu permís, ens n’encomanem i ens la fem també nostra per arribar a La gran eufòria. Gràcies per venir-nos a veure i, així, conèixer una altra manera de viure: la nostra. Ens retrobem el dia 12 de novembre".L'entranyable discurs ha arrencat un fort aplaudiment entre els presents i ha donat pas a un dels moments més emotius de l'acte., usuari del Taller Coloma, ha interpretat amb el seu clarinet la cançó que dona nom a l'últim àlbum del cantant: "Ho tenim tot".La Fundació també ha volgut agrair la presència de Dausà amb l'entrega de llibretes "per a escriure les cançons" i un barret de la Patum, que duia inclosa una invitació per aque se celebrarà a la plaça de Sant Pere amb motiu dels 50 anys d'història de l'entitat. Dausà s'ha mostrat sorprès amb el Corpus que celebra la Fundació, desconeixia que es fes cada dimarts abans de l'inici oficiós de la Patum, però s'ha compromès a fer-se un lloc de cara al 2023 per a ser-hi.El cantant ha explicat que té "moltes ganes de preparar el concert que, més enllà de recollir diners per a l'entitat, ha de ser una oportunitat per donar a conèixer el projecte". La venda d'entrades va a un ritme "mig" i el cantant ha animat a participar-hi per assegurar-ne l'èxit. Dausà ha promès sorpreses i ha avançat que comptarà amb la participació de gent de la comarca: "". L'espectacle ha estat organitzat a quatre mans entre, amb l'objectiu de recaptar diners per a l'entitat i donar visibilitat al col·lectiu de persones que representa.es poden adquirira preu general de 20 euros i un de reduït de 12 euros pels menors de 10 anys.La Fundació Pro Disminuïts del Berguedà és una entitat que des de fa 50 anys, promou i impulsa la inclusió social i la millora de la qualitat de vida de les persones del Berguedà amb discapacitat intel·lectual, malaltia mental, dificultats en el desenvolupament o risc de patir-lo. Treballa a través de diferents àmbits i espais, entre els quals hi ha l'Escola d'Educació Especial Llar Santa Maria de Queralt, el Centre Especial de Treball Taller Coloma, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Berguedà, el Servei Nexe per a la inserció laboral, entre molts altres.