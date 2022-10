Agenda del cap de setmana al Berguedà

Dissabte, 22 d'octubre

L'esquerra independentista del Berguedà celebra els 23 anys del Casal Panxo amb un programa d'actes a la plaça de les Cols. A les, conversa amb la coordinadora de Casals i Ateneus. A les, vermut amb PDK. A les, dinar popular d'arròs de muntanya. A les, Actuació Berguedana de Folklore Total.

BERGA | Poemari per a acordió

En el concert es presenta el “Poemari per a acordió” creat amb textos propis musicats amb acordió diatònic. La companyia MINIMíssimA arrenca l’estiu del 2018, amb la idea de tocar música tradicional i de creació. Ha sonat a l’Aplec dels Ports, la Fira Mediterrània de Manresa, el Tradicionàrius, entre altres. El 2019 va rebre el premi Sons de la Mediterrània i el 2020 va publicar el seu primer disc, situat entre els 75 millors discos de l’any en català per la crítica Enderrock.

Sala Casino | 20 h | Activitat gratuïta



BERGA | Club del Joc

Vetllada gratuïta dedicada als jocs de taula per a tots els públics.

Espai Jove | 21.30 h



CAL ROSAL | Festa del Bolet

Porta del Comerç de Cal Rosal

Cal Rosal | Tot el dia





Diumenge, 23 d'octubre

Ball a càrrec de Lucky LuckCantada d’havaneres amb un ampli i variat programa, amb un repertori que inclou temes propis i altres de més populars. Port Bo va néixer l’any 1966 a Calella de Palafrugell amb motiu de la presentació del llibre: "Calella de Palafrugell i les havaneres". El grup ha participat en totes les edicions de la cantada d’havaneres de Calella de Palafrugell, de la qual en va ser impulsor junt amb altres amants de les havaneres. Tenen editats més de 20 discos, entre propis i col·laboracions. Taquilla inversa. El concert és en benefici de l’entitat Fundació privada Tutelar del Berguedà.Estiu de 1942. Durant la Segona Guerra Mundial, sis nens jueus busquen refugi on ningú no pensaria trobar-los: dins del Castell de Chambord, enmig de les obres d’art amagades del Louvre. Malgrat el perill que els amenaça, aquests cors valents aprenen a assaborir el moment present.Porta del Comerç de Cal RosalVisita al grup singular d'habitatge de sant Josep i sant Ramon de Cal Rosal, únic a la comarca. A càrrec de Josep Cunill i Rosa Serra.A càrrec dels grups de teatre de Cal Rosal: La Crossa, amb col·laboració de La Tramoia. Taquilla inversa.