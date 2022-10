La Trilogia de la Mort es consolida a Berga i s'estén fins a la plaça del Carme

Sis rutes culturals

Fira l’Encant de les ànimes

Cal Blanxart s'incorpora a la celebració

La cultura reneix, proposta guanyadora dels pressupostos participatius

Berga, capital de la tardor

Berga s'aboca durant el pont deen la celebració de la cinquena edició de la. La iniciativa cultural es consolida amb noves rutes històriques, activitats culturals, la fira d’antiquaris i brocanter i alguna sorpresa al Museu Comarcal. Com a gran novetat d'enguany, la celebració inclou un nou espai a la ciutat,serà l'escenari de propostes de poesia, màgia i música, que donen forma a la partida de 5.000 euros de l'última edició dels pressupostos participatius.Aquest any, la celebració començarà amb unaanomenada "La mort al món", que descriurà les diferents maneres de celebrar Tots Sants i d’interactuar amb els difunts arreu del món. La mostra es podrà visitar durant cada dia del pont de Tots Sants, del 29 d’octubre a l’1 de novembre, al Museu Comarcal de Berga, on la seva directora,, ha avançat que hi hauria "alguna sorpresa".El públic tindrà l’oportunitat d’assistir a rutes guiades pels racons més tètrics de Berga. Aquest any se’n faran sis entre els quatre dies que s'allarga la celebració. Les rutes "Vespre al Cementiri" i "Persones i personatges" mostraran el, mentre que "Nit d’ànimes", "La Berga negra" i "Els dies foscos" exploraran el. La sisena ruta, "Campanades a mitjanit", tindrà lloc al convent dei se centrarà en la importància de les campanes i campanars en el passat i el seu lligam amb el dol. Per participar en les rutes guiades, caldrà ferenviant un correu electrònic a aj022.ofturisme@ajberga.cat o trucant al 938211384.Anys enrere, per Tots Sants, els berguedans i berguedanes espolsaven els trastos que tenien guardats a golfes i baguls i els mostraven pels carrers estrets del capdamunt de la vila amb l’esperança que algun veí o veïna ho comprés. L’any passat es va recuperar aquesta tradició -l’anomenat Encant de les Ànimes- amb unaa la Berruga. Enguany, la fira s'amplia a dos dies i comptarà ambde l’associació BerguedArt, que ompliran de parades tant la plaça de Sant Pere com les Voltes d’en Claris. La fira tindrà lloc el diumenge, 30 d’octubre i el dilluns, 31 d’octubre de les 17 h fins a la mitjanit.Entremig de les parades de venedors, els visitants trobaran una sèrie d’altres activitats. De les 17 a les 20 h, ladinamitzarà la plaça de Sant Pere amb un assortiment de jocs de tardor. Als locals foscos de les Voltes d’en Claris (La Berruga), el guia culturaloferirà l’espectacle "Relats de misteri i imaginació", mentre la Sandra utilitzarà tècniques místiques com la numerologia, el pèndol o el tarot per respondre les preguntes dels assistents.L’Encant de les ànimes també comptarà amb la col·laboració del veïnat del. A més de col·laborar en la decoració dels carrers amb elements usats tradicionalment per protegir les llars dels esperits malignes, obriran les portes d’alguns espais històrics del barri com la capella de Cal Sarraís. En aquest sentit, l'alcaldeha agraït la implicació dels veïns en la celebració de la festa.Una altra de les novetats d'enguany és la implicació de la nova cooperativa d'habitatge Cal Blanxart , situada al carrer Buxadé número 18-20, serà l'escenari de l'activitat "Contacontes: Bona nit, criatures fantàstiques", que comptarà amb l'ajuda de l’il·lustrador del llibre, l’artista berguedàEls pressupostos participatius del 2022 van incloure una partida deper a propostes culturals. Una de les propostes guanyadores, una mostra de diferents disciplines artístiques anomenada "La cultura reneix a Berga", tindrà lloc el diumenge, 30 d’octubre amb diferents propostes. A les 11.30 h, lacomençarà la jornada a lan amb un espectacle familiar anomenat "Tot sol... i núvol".A la tarda, coincidint amb l’Encant de les ànimes, la jornada continuarà amb un seguit d’activitats a la. Primer, elsadelitaran els grans i xics amb els seus jocs de mans. A continuació, un seguit de poetes i músics locals oferiran, una iniciativa organitzada per Òmnium Cultural del Berguedà. Finalment, la jove cantautora lluçanesa Mar Pujol oferirà un concert basat en els seus tres eixos: música, dones i vida rural.La celebració de la Trilogia de la Mort coincideix amb un pont llarg de Tots Sants de quatre dies de durada. La regidora de Promoció Econòmica,, s'ha mostrat confiada i preveu la visita de "molta gent" durant el pont. La regidora ha destacat que les persones que visitin la capital berguedana podran gaudir d'una àmplia oferta d'activitats i cultura. Per la seva banda, l'alcalde, també s'ha mostrat optimista amb l'èxit de la celebració i ha subratllat que es tracta d'una proposta que forma part del programa "Berga, capital de la tardor"