Berga acull unes jornades per reivindicar el passat de «l'Escola de Muntanya»

Berga acull unes jornades que recorden la revolució pedagògica que es va estendre ara fa 100 anys a Catalunya a través de. Aquests centres, repartits en poblacions del país, eren gestionats des dei acollien infants de la capital catalana ambcausats per la desnutrició i agreujats per la pobresa de les famílies. L'objectiu de l'estada era millorar el seu estat de salut i transmetre'ls elsque arribaven des d'. Una d'aquestes escoles se situava a, a l'espai que actualment ocupai el, i es coneixia popularment com "". L'Ajuntament de Berga, Goita Audiovisuals i el Casal Cívic de Berga han sumat mans en l'organització d'uni la projecció del documentalper reivindicar aquest passat oblidat.El director del documental,, ha explicat que el projecte de leses va començar a desenvolupar elperquè els infants més pobres de Barcelona poguessin anar a un municipi de Catalunya on passar un mes durant l'estiu. Amb el pas dels anys, els centres van evolucionar fins a convertir-se en, que acollien infants durant tot l'any. En el cas de, l'escola de colònies permanent s'estableix a partir dels anys 30, abans ja feia 20 anys que funcionava com a escola de colònies d'estiu.El centre acollia, que podien estar-s'hi durant un període màxim de 2 anys o fins que millorés la seva situació familiar. L'Ajuntament de Berga va aconseguir un acord amb l'Ajuntament de Barcelona, qui pagava el centre, perquè l'escola acollís també. De totes elles se'n cuidaven un grup de, que havien viatjat aper conèixer els mètodes educatius renovadors que afloraven. Els docents s'encarregaven d'aplicar i experimentar els nous coneixements amb les nenes, un fet que, a la llarga, portaria nenes a l'escola per influències polítiques., que compta amb la col·laboració de diverses entitats, ajuntaments (com el de Berga) i Televisió de Catalunya (TV3), repassa la història d'aquesta xarxa d'escoles amb. El film fa un repàs de tots els centres que es van estendre en diferents municipis del país i dedica una part a l'Escola de Muntanya de Berga amb el testimoni de la berguedana, que va ser alumna del centre durant la República. La direcció del documental també va aconseguir el contacte amb una segona usuària de l'escola, però no apareix al film perquè viu a Marbella.El director Eduard Miguel explica que, quan l'autor feia una recerca a l'arxiu de la ciutat i per sorpresa es va trobar una pel·lícula de l'Escola de Muntanya de Berga. Va interessar-se per la seva història i li va cridar l'atenció que fos tan desconeguda entre la població. L'autor lamenta que "tothom recorda que l'actual espai de l'Hotel Berga Park i el Pavelló de Suècia l'ocupava una caserna militar, però pocs saben que abans era l'espai de l'Escola de Muntanya". En aquest sentit, Miguel es va proposar crear un treball que expliqués i recordes el paper d'aquesta classe de centres.es farà el dissabte, 12 de novembre, a les 18.30 h alLa presentació del film anirà acompanyada d'un cicle de xerrades durant les setmanes prèvies que reflexionaran sobre què va suposar la revolució pedagògica de fa 100 anys i quin és el futur de l'educació actual., regidor d'Educació de Berga, ha explicat que les xerrades es faran els dijous 27 d'octubre, 3 i 10 de novembre, al. Totes les activitats són gratuïtes i obertes a tot tipus de públic.