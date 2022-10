​«El Foraster​» visita aquest dilluns l'Ametlla de Merola

El popular programa de TV3, liderat per, s’endinsa aquest pròxim dilluns en la història de l'antiga colònia industrial de, al terme municipal de Puig-reig. Es podrà veure a la televisió catalana a partir de les 22.05 hores, en prime time.Quim Masferrer descobrirà, amb una mica d'imaginació, algunsde la població: un canal de Venècia, la torre Eiffel i les cascades del Niàgara. Només arribar, en Quim es trobarà amb en, que li farà una peculiar visita guiada per la localitat. I, mossèn no oficial de poble, li revelarà un secret del domini públic sobre el bisbe Novell.Els veïns de l'Ametlla es considereni el seu gran orgull són els seus. Qui els ha dirigit des de fa vint anys, en, aprofitarà per fer un anunci transcendental a la comunitat. Després de treballar durant anys i anys a la fàbrica tèxtil,fan tot el possible per entendre les noves tecnologies.I als seus 84 anys,no falla mai a la seva cita com a repartidor de diaris i recorda amb emoció el seu gran amor, sorgit entre els telers. A més, en Quim també coneixerà dos veïns "il·lustres" del poble: el periodista i maratonià, que el convidarà a córrer amb ell, i els, amb milions de seguidors arreu del món.Aquesta serà laque Masferrer aterra al, després de visitaren anteriors temporades.