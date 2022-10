La Fundació Impulsa beca 30 alumnes de Formació Professional al Berguedà

Conveni del Consell Comarcal del Berguedà amb la Fundació Impulsa

L’acompanyament dels joves, un tret diferencial de les beques

Prop derebran una beca de la Fundació Impulsa aquest any. Les ajudes van dirigides a joves de la comarca que hagin finalitzat l'ESO i que tinguin talent, il·lusió i compromís per cursar cicles de FP, però que es trobin en una situació social i econòmica vulnerable que els hi impedeixi o dificulti l’accés a aquests estudis.El Consell Comarcal col·labora amb l'entitat perquè pugui dur a terme el programa, oferint suport logístic i la valoració socioeconòmica dels candidats que presenten els centres educatius per rebre la beca., 36 de les quals van ser entrevistades i només 10 es van incorporar al programa, que se sumen a la vintena que ja hi participaven.El conseller de Joventut,, i l’ambaixador de l’entitat al Berguedà,, s’han reunit aquest dimecres per fer balanç del programa a la comarca, que es desplega des del 2019. Així mateix, han explorat noves línies de cooperació per lluitar contra l’abandonament escolar prematur.Des de la seva implantació a la comarca, la Fundació Impulsa ha becat 42 joves al Berguedà amb motivació i talent, però amb dificultats socioeconòmiques per cursar cicles de FP. El perfil dels usuaris és d'adolescents d’entre 16 i 17 anys amb unade 3.306 euros, molt inferior a la de Catalunya, que se situa als 14.159 euros. De fet, el 43% dels joves atesos comptaven amb un informe de risc social.Dels 42 joves becats des del 2019, el 88% continuen en el programa durant el curs i només 6 han abandonat els estudis. En total, 3 joves han viscut situacions crítiques que han requerit intervenció especial per part de l’equip psicopedagògic de la Fundació Impulsa, que ha evitat l’abandonament dels estudis.Al Berguedà, la Fundació Impulsa compta ambi el suport de diferents, com els ajuntaments d’Avià, La Pobla de Lillet, Puig-reig o Saldes, la Cambra de Comerç del Berguedà, centres educatius i entitats socials. El seu treball en xarxa garanteix que els joves becats rebin un acompanyament integral i vinculat al territori.Així mateix, la Fundació disposa de dos ambaixadors:, dues persones amb una rellevant trajectòria professional, que de manera altruista fan de prescriptores del projecte davant d’empreses i institucions.Els tècnics del Consell Comarcal del Berguedà són els encarregats de dur a terme les tasques de promoció i difusió del programa, recollida de sol·licituds i documentació, i traspàs de les dades a full de càlcul per tal que posteriorment la Fundació Impulsa faci la valoració de les beques segons els requisits establerts. Les beques concedides es comuniquen el mes de juliol just abans de les matriculacions en els centres d’ensenyament.Per fer aquesta feina, el Consell Comarcal del Berguedà i la Fundació Impulsa tenen un. L'entitat promou la igualtat d’oportunitats dels joves acompanyant-los en la seva formació i creixement personal. Mitjançant els programes, joves en situació social i econòmica vulnerable reben suport econòmic i humà per accedir a un cicle de Formació Professional.El conseller comarcal de Joventut ha destacat "l’estreta col·laboració entre diferents entitats i administracions de la comarca amb la Fundació Impulsa per acompanyar, ajudar a joves berguedans que hagin finalitzat els seus estudis d’ESO, i tinguin actituds i aptituds per cursar cicles de FP, però que es trobin en una situació social i econòmica vulnerable que els hi impedeixi o dificulti l’accés a aquests estudis". Garcia ha manifestat que "aquesta tasca té una gran importància perquè la formació ajuda a posar les bases d’una societat més cohesionada amb individus que tinguin recursos per desenvolupar-se en igualtat de condicions".Un dels trets diferencials de les beques Impulsa és que, proporciona als joves, amb la donació d’un ordinador portàtil; creixement humà, amb formacions transversals i el voluntariat a una entitat del territori; social, amb l’acompanyament d’una persona mentora, i laboral, amb formacions i estades formatives i inserció a empreses.D’aquesta manera, la Fundació Impulsa garanteix que els joves becats surten ambper revertir la seva situació socioeconòmica. Els programes Impulsa es desenvolupen amb el suport d’una àmplia xarxa d’agents compromesos: persones, entitats, empreses i administracions que aporten els seus recursos per avançar en la cohesió social i la dinamització del territori.Aquest curs 2022-2023, més decomptaran amb les beques i l’acompanyament de la Fundació Impulsa per cursar estudis d’FP a Catalunya.