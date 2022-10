La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà espera el vistiplau de la Generalitat per obrir la llar-residència

El projecte per convertir(Bagà) en unaper a persones amb discapacitat intel·lectual va per bon camí. La Fundació Pro Disminuïts Psíquics del Berguedà ha fet els deures durant els últims mesos i jad'adequació de l'equipament. Ara, el projecte està en mans de la Generalitat, que ha d'aprovar la normativa del nou espai, inscriure'l al registre d'establiments socials i obrir la convocatòria de places públiques residencials.La gerent de la Fundació,, espera que la Generalitat concerti lesque oferirà la nova llar-residència, ja que l'entitat ha complert amb els requisits que demanavade disposar d'un espai equipat i adaptat a la normativa del Departament. La pilota és a la teulada de la Generalitat, que ha de verificar-ho i resoldre els tràmits. Serà el pas previ a la convocatòria del concurs de places públiques, tal com es contempla al pressupost del Govern.Mentrestant, la Fundació buscaràque assegurin la continuïtat del projecte, ja que l'entitat ha pagat tota l'obra amb fons propis i no disposa de més diners. Comellas ha detallat que s'han explorat vies de subvencions i que s'ha trucat a la porta d'entitats bancàries. La previsió és que si tot segueix com està previst, l'obertura del nou espai hauria de ser una realitat aEl projecte de la nova llar-residència es va presentar el passat mes d'abril, quan la Fundació va decidir fer un pas endavant amb la compra de l'Hotel del Blat per transformar-lo en una llar-residència. La maniobra vol donar resposta a lade places residencials per a persones amb discapacitat intel·lectual a la comarca. Des de l'any 2000 la xifra és la mateixa: només se'n disposa de 12 i estan plenes.Comellas ha remarcat la urgència d'adquirir més places per donar cobertura a les. Alguns d'aquests usuaris es troben en una, vivint amb els pares que superen els. La gerent ha alertat que en qualsevol moment es pot donar una situació d'sense capacitat per resoldre-la.