El Consell Comarcal proposa una nova taxa per matricular embarcacions a la Baells

Modificació de 10 ordenances

A partir del 2023, el Consell Comarcal del Berguedà cobraràper la matriculació d'embarcacions al. El govern comarcal inclou aquesta nova proposta a la, que es debatrà aquest dimecres en un ple extraordinari, amb la previsió que quedi aprovat.La regulació de les matriculacions de les embarcacions de la Baells és una competència que ha adquirit el Consell després que el passat juliol, s'aprovés de manera definitiva el Pla Especial de l'embassament , que determinade les activitats turístiques i de lleure associades al pantà i als seus entorns.Per a les noves matrícules o renovacions, els usuaris de les embarcacions hauran de presentar la, segons el model oficial que s’indica a la pàgina web del Consell Comarcal icorresponent de la taxa.El Consell serà l'encarregat de rebre aquesta documentació i emetre un escrit amb la matrícula i el temps que l'embarcació associada tindrà permís per navegar. Pels anys successius, el Consell aprovarà el padró de la taxa en el que hi constarà la quota a pagar durant l’exercici en proporció a la data de finalització de l’autorització i emetrà els corresponents rebuts.El ple extraordinari d'aquest dimecres debatrà la proposta de modificació de. Una de les més sonades és la que fa referència al rebut de les escombraries domèstiques , queA banda, també es debatrà la taxa dels preus públics per utilitzar les veles que l'ens posa a la disposició dels ajuntaments per fires o festes, la de la prestació del banc d’ajudes tècniques o la dels serveis de teleassistència. La majoria es mantenen de la mateixa manera que el 2022.